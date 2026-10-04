جوان آنلاین: شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که این آتش سوزی در تقاطع گوش عتصیون در کرانه باختری رخ داد.

این رسانه عبری زبان به نقل از نیرو‌های امدادی خبر داد که گستردگی آتش به حدی بود که مجبور شدند از هواپیما‌های آتش نشان برای مقابله با آتش استفاده کنند.

آتش نشانان تاکید کردند که در وهله اول جلوگیری از گسترش آتش در دستورکار قرار داشت، چون حجم و گستردگی آن در حال پیشروی به سوی جنگ و منازل مجاور آن بود.

به گزارش شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی، ۸ تیم آتش نشان با کمک گرفتن از ۴ هواپیما و چند دستگاه راه سازی در اطفای حریق شرکت کردند.

این چندمین آتش سوزی است که در نقاط مختلف فلسطین اشغالی رخ داده و صهیونیست‌ها هنوز علت وقوع آن را اعلام نکرده‌اند.

گوش عتصیون بر روی زمین‌های غصب شده فلسطینان در جنوب غرب شهر بیت لحم و در حد فاصل منطقه الخلیل و قدس واقع است.