سخنگوی سپاه: جنگ آمریکا با ایران است یا با مردم آمریکا؟

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0633\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0645\u062d\u0628\u06cc\u060c \u0633\u062e\u0646\u06af\u0648\u06cc \u0633\u067e\u0627\u0647 \u067e\u0627\u0633\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062a\u0648\u06cc\u06cc\u062a\u0631 \u0646\u0648\u0634\u062a:\n\u0647\u0632\u06cc\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0631\u0633\u0627\u0645 \u0622\u0648\u0631 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0639\u0632\u0627\u0645 \u06cc\u06a9 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0628\u0647 \u0635\u062d\u0646\u0647 \u062c\u0646\u06af\u060c \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u062c\u0647\u0634 \u0642\u06cc\u0645\u062a\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0648 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0627\u0632 \u0630\u062e\u0627\u06cc\u0631 \u0646\u0641\u062a\u06cc\u061b \u062c\u0646\u06af \u0628\u0627 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u06cc\u0627 \u0628\u0627 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u061f