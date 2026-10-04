کد خبر: 1382705
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تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰
جامعه » اخبار كلی
محمدرضا سوری

چرا ۳۰ کیلومتری شهرها؟ 

چرا ۳۰ کیلومتری شهرها؟  طبق آمار‌های رسمی کارشناسان پلیس راهور فراجا، حدود ۷۰ درصد از تصادفات رانندگی که منجر به کشته یا زخمی شدن رانندگان یا آسیب رسیدن به وسایل نقلیه و اماکن می‌شود، در ۳۰ کیلومتری ورودی شهر‌ها رخ می‌دهد. در اینجا این پرسش پیش می‌آید چرا راننده‌ای که در طول مسیر چند صد کیلومتری یا بیشتر دچار حادثه نشده، اما به یکباره در ۳۰ کیلومتری ورودی شهر مرتکب تصادف می‌شود؟

طبق آمار‌های رسمی کارشناسان پلیس راهور فراجا، حدود ۷۰ درصد از تصادفات رانندگی که منجر به کشته یا زخمی شدن رانندگان یا آسیب رسیدن به وسایل نقلیه و اماکن می‌شود، در ۳۰ کیلومتری ورودی شهر‌ها رخ می‌دهد. در اینجا این پرسش پیش می‌آید چرا راننده‌ای که در طول مسیر چند صد کیلومتری یا بیشتر دچار حادثه نشده، اما به یکباره در ۳۰ کیلومتری ورودی شهر مرتکب تصادف می‌شود؟
در پاسخ باید گفت وقتی رانندگان پس از طی مسافت‌های طولانی به ورودی شهر‌ها نزدیک می‌شوند، بر اثر خستگی جسمی و ذهنی طول مسیر، تمرکز و دقت خود را از دست داده و مرتکب تصادف می‌شوند. این در حالی است که عدم توجه به تابلو‌های راهنمایی و رانندگی یا سرعت غیرمجاز از نتایج این خستگی است که به وقوع تصادف منجر می‌شود. از طرفی نبود استراحتگاه مناسب یا عدم تمایل رانندگان به استفاده از این مکان‌ها برای هرچه زودتر رسیدن به مقصد، از جمله مسائلی است که موجب بروز حادثه می‌شود. 
همچنین افزایش تعداد عابران پیاده، وجود ساخت‌وساز‌های غیراصولی در حاشیه راه‌ها، تنوع زیاد وسایل نقلیه در حال تردد با سرعت‌های مختلف و رعایت نکردن سرعت مجاز از طرف وسایل نقلیه در ورودی شهر‌ها را می‌توان از دیگر علل بروز سوانح در ۳۰ کیلومتری شهر‌ها دانست. اما برای جلوگیری از این پیشامد‌های ناگوار چه می‌توان کرد؟ در اینگونه موارد پیشنهاد می‌شود، رانندگان پیش از رسیدن به محدوده ورودی شهر‌ها حتماً استراحت کنند تا از خستگی و کاهش تمرکز جلوگیری شود؛ لذا در اینگونه موارد، استفاده از توقفگاه‌های بین‌راهی برای تجدید قوای بدنی از دست رفته پیشنهاد می‌شود. همچنین با نزدیک‌شدن به شهرها، رانندگان باید به تدریج سرعت خود را کاهش دهند، چراکه کاهش ناگهانی سرعت می‌تواند به تصادفات منجر شود. از طرفی توجه به علائم راهنمایی و رانندگی می‌تواند در این زمینه کارساز باشد. از آنجا که در ورودی شهر‌ها تابلو‌های هشدار و سرعت‌گیر‌های زیادی نصب شده‌است، لذا رانندگان نباید به خاطر عجله یا خستگی از این علائم غافل شوند. در این میان استفاده از تلفن همراه یا سایر عواملی که حواس راننده را پرت می‌کند، در این مناطق بسیار خطرناک بوده، چراکه تمرکز کامل بر جاده و دیگر وسایل نقلیه ضروری است. همچنین در مناطق پرترافیک ورودی شهرها، حفظ فاصله ایمنی با خودرو‌های جلویی بسیار اهمیت دارد تا از تصادفات ناشی از توقف‌های ناگهانی جلوگیری شود. از طرفی مدیریت کردن زمان سفر از سوی رانندگان در طول مسیر، نقش مهمی در کاهش حوادث رانندگی دارد، اما در کنار این تذکرات، استفاده از روش‌های کنترلی تخلفات رانندگی در طول مسیر با استفاده از سیستم‌های هوشمند می‌تواند نقش مهمی را در این زمینه ایفا کند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: راهور ، فراجا ، پلیس
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