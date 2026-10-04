اختلاف مرد خشمگین با زن صیغه‌ای‌اش، به جنایتی هولناک در جنوب تهران ختم شد، مرد جوان پس از ریختن بنزین روی خودروی او، آن را به آتش کشید

جوان آنلاین: اختلاف مرد خشمگین با زن صیغه‌ای‌اش، به جنایتی هولناک در جنوب تهران ختم شد، مرد جوان پس از ریختن بنزین روی خودروی او، آن را به آتش کشید و زن جوان در میان شعله‌های آتش جان باخت. متهم که تلاش کرده بود هیچ ردی از خود به‌جای نگذارد، در بررسی‌های تخصصی پلیس شناسایی شد و تحت تعقیب قرار گرفت.

شامگاه جمعه دهم مهرماه رهگذران و رانندگان عبوری در یکی از خیابان‌های منطقه نبرد با صحنه هولناکی روبه‌رو شدند. یک خودروی سواری در حاشیه خیابان شعله‌ور شده و زن جوانی داخل آن گرفتار بود.

کسبه و رهگذران با مشاهده این صحنه تلاش کردند خود را به خودرو برسانند و آتش را خاموش کنند، اما شدت شعله‌ها اجازه نزدیک شدن نمی‌داد. زن جوان نیز در میان آتش برای نجات جانش تلاش می‌کرد و فریاد کمک سر می‌داد.

لحظاتی بعد آتش‌نشانان در محل حاضر شدند و پس از مهار حریق، زن جوان را که به شدت دچار سوختگی شده بود از خودرو خارج کردند. او توان صحبت کردن نداشت و تنها ناله‌هایش شنیده می‌شد. مصدوم برای نجات جانش به بیمارستان انتقال یافت، اما شدت سوختگی‌ها به حدی بود که تلاش پزشکان نتیجه نداد و او جان باخت.

شک پلیس به آتش‌سوزی عمدی

همزمان با انتقال زن جوان به بیمارستان، تحقیقات پلیس درباره علت آتش‌سوزی آغاز شد. بررسی‌های اولیه کارشناسان آتش‌نشانی و اظهارات شاهدان نشان می‌داد حریق نمی‌تواند یک حادثه عادی باشد و احتمال عمدی بودن آن مطرح شد.

شاهدان گفتند خودرو دقایقی پیش از آتش‌سوزی در حاشیه خیابان توقف کرده بود و زن جوان پشت فرمان قرار داشت، اما کسی متوجه نشد چه اتفاقی باعث شعله‌ور شدن خودرو شده است.

با مرگ زن جوان، پرونده وارد مرحله جنایی شد و به دستور بازپرس، تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی تحقیقات خود را آغاز کردند.

زن جوان قربانی اختلاف خانوادگی

کارآگاهان در نخستین اقدامات هویت قربانی را «ستاره» شناسایی کردند. بررسی‌ها نشان داد او در نزدیکی محل زندگی‌اش خودرویش آتش می‌گیرد و جان خود را از دست می‌دهد.

مأموران در ادامه سراغ خانواده ستاره رفتند. اعضای خانواده احتمال دادند مردی که ستاره مدتی قبل با او ازدواج موقت کرده‌بود، در این جنایت نقش داشته باشد.

یکی از بستگان ستاره در این‌باره گفت: «ستاره مجرد بود و تنها زندگی می‌کرد. مدتی قبل متوجه شدیم با مردی به نام بهزاد ازدواج موقت کرده است. ابتدا رابطه آنها خوب بود، اما بعد از مدتی دچار اختلاف شدند. ستاره تصمیم داشت پس از پایان مدت صیغه از بهزاد جدا شود، اما او با این تصمیم مخالف بود. چند بار نیز از درگیری و مشاجره آنها باخبر شده بودیم.»

خانواده ستاره احتمال دادند اختلاف میان این دو، انگیزه آتش‌سوزی مرگبار بوده باشد.

ردپای مرد آتش‌افروز در دوربین‌ها

مأموران برای روشن‌شدن ماجرا، دوربین‌های مـداربسته اطـراف محـل حـادثه را مـورد بررسی قـرار دادند. تصـاویر، سرنخ مهمی در اختیـار کارآگاهـان قـرار داد.

در یکی از دوربین‌ها مشخص شد ستاره با خودروی خود در نزدیکی خانه‌اش توقف کرده‌است. لحظاتی بعد مردی که چهره‌اش به طور کامل مشخص نبود و ظرف پلاستیکی در دست داشت، به خودرو نزدیک شد و داخل آن نشست.

این مرد مدتی با ستاره صحبت کرد و پس از خروج از خودرو، اطرافش را بررسی کرد. سپس مایع داخل ظرف را روی خودرو ریخت و با استفاده از فندک، خودرو را به آتش کشید. او بلافاصله از محل گریخت، در حالی که ستاره در داخل خودرو گرفتار شده بود.

کارآگاهان پس از آن، مسیر فرار مرد جوان را از طریق دوربین‌های متعدد دنبال کردند تا اینکه او را در یکی از خیابان‌های اطراف مشاهده کردند که سراسیمه سوار یک خودروی سواری شد.

با استعلام شماره پلاک خودرو مشخص شد وسیله نقلیه متعلق به مردی به نام «کامران» است. بدین‌ترتیب کامران شناسایی و بازداشت شد.

اعتراف کامران به رساندن متهم

کامران در بازجویی‌ها منکر اطلاع از آتش‌سوزی شد، اما گفت مردی که در تصاویر سوار خودروی او شده، دوستش «بهزاد» بوده است.

او در ادعایی گفت: «بهزاد از من خواست او را به محلی برسانم. یک دبه پلاستیکی پر از بنزین همراهش بود و گفت خودروی دوستش بنزین تمام کرده و می‌خواهد برای او بنزین ببرد. او را سوار کردم و به آدرسی که داد رفتیم. وقتی به محل رسیدیم، از من خواست توقف کنم و گفت همانجا منتظرش بمانم.»

کامران ادامه داد: «چند دقیقه بعد بهزاد سراسیمه برگشت و دیگر دبه‌ای همراهش نبود. از من خواست سریع حرکت کنم و گفت با فردی درگیر شده و مجبور به فرار شده است. چند خیابان بعد هم از خودرو پیاده شد. من آن زمان از آتش‌سوزی و مرگ زن جوان خبر نداشتم تا اینکه الان فهمیدم او خودروی زن جوانی را آتش زده و او را به قتل رسانده‌است.»

شناسایی بهزاد به عنوان متهم اصلی

پس از اظهارات کامران، مأموران تصویر بهزاد را به خانواده ستاره نشان دادند و آنها او را به عنوان همان مردی که با ستاره ازدواج موقت کرده بود، شناسایی کردند.

با این شناسایی، بهزاد به عنوان مظنون اصلی آتش‌سوزی مرگبار تحت تعقیب قرار گرفت. کامران نیز برای ادامه تحقیقات در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفته است.

کارآگاهان در حال حاضر تلاش می‌کنند با ردیابی بهزاد، او را دستگیر کنند و با انجام تحقیقات بیشتر، انگیزه دقیق این مرگ آتشین زن جوان و دیگر زوایای پنهان پرونده را روشن کنند.