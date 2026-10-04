پرداخت ۸۸۰۰ فقره تسهیلات فرزندآوری بانک پارسیان در ۶ ماهه سال ۱۴۰۵

بانک پارسیان در راستای حمایت از سیاست‌های کلان جمعیتی کشور و تقویت بنیان‌های اجتماعی، در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، عملکرد موثری از خود نشان داد.

جوان آنلاین: بانک پارسیان در راستای اجرای تکالیف خود همراستا با سیاست‌های کلان جمعیتی کشور، طی ۶ ماهه نخست سال جاری، ۸، ۸۶۱ فقره تسهیلات فرزندآوری با اعتباری معادل بیش از ۷ هزار و ۸۶۰ میلیارد ریال، پرداخت کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان، بر اساس این گزارش، این اقدام با هدف کاهش دغدغه‌های معیشتی خانواده‌ها و ایجاد بستری مناسب برای رشد جمعیت انجام شده است و بانک پارسیان تلاش داشته با این رویکرد، خود را در نقش یک بازوی اجرایی و فعال در راستای تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت قرار دهد.

شایان ذکر است؛ علاوه بر این، بانک پارسیان در سال ۱۴۰۴ نیز در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت و کاهش دغدغه‌های معیشتی خانواده‌ها در حوزه فرزند آوری، تعداد ۱۵، ۹۳۹ فقره وام فرزندآوری به مبلغ ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال پرداخت کرده است.