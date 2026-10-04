کد خبر: 1382682
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تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۷
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تردد با اسکیت و اسکوتر در معابر عمومی ممنوع است

3 رئیس پلیس ترافیک شهری راهور گفت: تردد با اسکیت و اسکوتر در معابر عمومی ممنوع است.

جوان آنلاین: سرهنگ داوود شکیبایی رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا اظهار کرد: تغییرات ایجادشده در آمار حوادث مرتبط با اسکیت و اسکوتر، ضرورت توجه جدی‌تر به ابعاد ترافیکی استفاده از این وسایل را نشان می‌دهد. در این زمینه باید اطلاع‌رسانی دقیق و مبتنی بر مقررات انجام شود تا خانواده‌ها و استفاده‌کنندگان با ضوابط قانونی و مخاطرات تردد در معابر عمومی آشنا شوند.

به گزارش تسنیم، وی افزود: بر اساس مقررات آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، حرکت و راندن با اسکیت، اسکوتر و وسایل مشابه در معابر عمومی ممنوع است؛ مگر اینکه مسیر مشخصی از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی و با نصب تابلو و علائم ویژه برای این منظور اختصاص یافته باشد.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا ادامه داد: بنابراین استفاده از این وسایل باید در فضا‌های ایمن و مشخص مانند مسیر‌های اختصاصی، فضا‌های محصور یا مکان‌هایی انجام شود که مجاز بودن تردد در آنها به‌صورت رسمی و از طریق علائم مشخص شده باشد.

شکیبایی درباره وضعیت حقوقی اسکوتر‌ها نیز گفت: در مقررات ترافیکی، وسایل نقلیه به دو گروه موتوری و غیرموتوری تقسیم می‌شوند. اسکوتر فاقد موتور در گروه وسایل نقلیه غیرموتوری قرار می‌گیرد و استفاده از آن تابع مقررات مربوط به این وسایل است.

وی افزود: اسکوتر‌هایی که دارای نیروی محرکه موتوری، اعم از برقی یا بنزینی هستند نیز وسیله نقلیه موتوری محسوب می‌شوند و نمی‌توان صرفاً به دلیل ابعاد کوچک یا سهولت استفاده، آنها را خارج از چارچوب مقررات ترافیکی در نظر گرفت.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا تصریح کرد: در صورت وقوع تصادف، اسکوتر نیز در بررسی کارشناسی حادثه به‌عنوان وسیله نقلیه مورد توجه قرار می‌گیرد و نوع وسیله، نحوه حرکت و شرایط تردد آن در فرآیند کارشناسی و تعیین عوامل مؤثر در حادثه بررسی خواهد شد.

شکیبایی با تأکید بر نقش خانواده‌ها در پیشگیری از حوادث گفت: یکی از نگرانی‌های جدی، استفاده کودکان و نوجوانان از اسکیت و اسکوتر در مسیر خانه و مدرسه و به‌ویژه در ساعات اوج ترافیک است؛ چرا که تردد این افراد در میان جریان خودروها، آنها را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: داشتن مهارت در استفاده از اسکیت یا اسکوتر به معنای ایمن بودن تردد در معابر شهری نیست و والدین نباید اجازه دهند کودکان و نوجوانان بدون شناخت مقررات و خطرات ترافیکی، از این وسایل در خیابان استفاده کنند.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا همچنین بر ضرورت ورود آموزش و پرورش و مدارس به این موضوع تأکید کرد و گفت: دانش‌آموزان باید آموزش‌های لازم درباره مقررات ترافیکی و خطرات استفاده از اسکیت و اسکوتر در معابر عمومی را دریافت کنند تا از رفتار‌های پرخطر در ساعات رفت‌وآمد به مدرسه جلوگیری شود.

شکیبایی خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها و دستگاه‌های مسئول نیز باید با پیش‌بینی فضا‌ها و مسیر‌های مناسب و ایمن، شرایطی فراهم کنند که شهروندان بتوانند در مکان‌های مشخص و مجاز از این وسایل استفاده کنند. نصب علائم و تابلو‌های واضح نیز برای مشخص شدن محدوده‌های مجاز و ممنوع ضروری است.

وی در پایان تأکید کرد: هدف پلیس از این هشدار، جلوگیری از استفاده از اسکیت و اسکوتر نیست، بلکه استفاده از این وسایل باید در محیط‌های مجاز و ایمن انجام شود تا ضمن رعایت مقررات، از وقوع حوادث و آسیب‌های احتمالی، به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان، پیشگیری شود.

برچسب ها: پلیس ترافیک شهری ، اسکیت ، معابر
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