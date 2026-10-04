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تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۲
اقتصاد » اخبار کلی

اوپک تولید ماه نوامبر را ثابت نگه داشت

3 اعضای اتئلاف اوپک‌پلاس در نشست امروز (یکشنبه) خود تصمیم به حفظ سطح تولید نفت در ماه نوامبر گرفتند.

جوان آنلاین: به نقل از وال استریت ژورنال، هفت عضو اصلی اوپک‌پلاس امروز، یکشنبه ۴ اکتبر، در یک نشست مجازی درباره وضعیت بازار نفت و چشم‌انداز عرضه جهانی گفت‌و‌گو کردند و در پایان، سطح تولید تعیین‌شده برای نوامبر را بدون تغییر نسبت به سپتامبر حفظ کردند.

به گزارش تسنیم، بر اساس این گزارش، توافق اوپک پلاس برای حفظ سطح تولید نفت در ماه نوامبر با وجود تداوم تنش‌های امنیتی در خاورمیانه، نشان‌دهنده تداوم احتیاط این گروه در برابر چشم‌انداز نامطمئن عرضه نفت است.

این تصمیم در شرایطی گرفته شد که صادرات نفت خام کشور‌های مهم خاورمیانه به سطح پیش از جنگ نزدیک شده است. با این حال، بازار فیزیکی نفت همچنان با محدودیت شدید عرضه روبه‌روست و بازار‌ها نسبت به احتمال تشدید درگیری‌ها و حملات بیشتر به کشتی‌ها محتاط هستند.

جنگ میان آمریکا و ایران که اکنون وارد هشتمین ماه خود شده، طی ماه‌های گذشته جریان نفت از مسیر‌های مهم کشتیرانی را مختل کرده و توان اوپک‌پلاس برای افزایش عرضه و اثرگذاری بر توازن بازار را محدود کرده است.

اوپک‌پلاس پیش از این نیز برای ماه اکتبر تولید خود را ثابت نگه داشته بود؛ اقدامی که پس از شش ماه افزایش متوالی تولید انجام شد.

این گروه در ماه سپتامبر حدود ۱۸۸ هزار بشکه در روز به تولید خود افزود و کاهش داوطلبانه ۱.۶۵ میلیون بشکه‌ای توافق‌شده در سال ۲۰۲۳ را به‌تدریج لغو کرد.

تولید نفت اعضای اوپک در ماه اوت نیز نزدیک به ۳۵۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت و به ۲۴.۰۸ میلیون بشکه در روز رسید، اما همچنان بیش از ۴ میلیون بشکه در روز پایین‌تر از سطح پیش از جنگ در ماه فوریه بود.

در همین حال، اوپک‌پلاس در حال بررسی ظرفیت تولید اعضای خود است تا نظام جدیدی برای تعیین مبنای تولید و سهمیه‌ها از سال ۲۰۲۷ ایجاد کند. با این حال، ادامه بحران خاورمیانه می‌تواند انسجام این گروه را در صورت افزایش فشار اعضا برای تولید بیشتر، تحت تأثیر قرار دهد.

اوپک‌پلاس قرار است اول نوامبر بار دیگر تشکیل جلسه دهد تا درباره سطح تولید نفت در ماه دسامبر تصمیم بگیرد؛ این در شرایطی است که خطر حملات به نفتکش‌ها در تنگه هرمز همچنان بالاست و چشم‌انداز عرضه جهانی نفت با ابهام روبه‌روست.

برچسب ها: اوپک پلاس ، تولید نفت ، جنگ ایران و آمریکا
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