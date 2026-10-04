سخنگوی دولت گفت: در جلسه امروز هیات دولت، آیین‌نامه حمایت از نخبگان خارج از کشور به منظور حمایت از بازگشت آنان به کشور به تصویب رسید.

جوان آنلاین: فاطمه مهاجرانی امروز یکشنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی از تصویب آیین نامه‌ای به منظور حمایت از نخبگان خارج از کشور و حمایت و تسهیل بازگشت آنان به کشور خبر داد.

به گفته وی، مطابق این آیین نامه نخبگان خارج از کشور در صورت بازگشت مجاز به واردات یک دستگاه خودرو با سود بازرگانی صفر هستند.

سخنگوی دولت تاکید کرد: این نخبگان همچنین برای تشکیل شرکت‌های دانش بنیان از مزایای صندوق نوآوری و شکوفایی برخوردار خواهند بود، برخورداری از مزایای قانون جهش تولید مسکن برای خرید یا ساخت مسکن و در اولویت قرار گرفتن آنان در این خصوص از دیگر مزایایی است که برای حمایت از بازگشت نخبگان درنظر گرفته شده است.