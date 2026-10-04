هشدار وزیر اقتصاد پرتغال درباره رونالدو

جوان آنلاین: واکنش به خداحافظی کریستیانو رونالدو از تیم ملی فوتبال پرتغال ادامه دارد.

مانوئل کاسترو آلمیدا، وزیر اقتصاد پرتغال تأکید کرد که اهمیت کریستیانو رونالدو برای کشورش فراتر از فوتبال است و گفت: افراد زیادی پرتغال را فقط به خاطر این بازیکن می‌شناسند.

اظهارات این وزیر در شرایطی مطرح شده که ماجرای خروج ناگهانی رونالدو از اردوی تیم ملی پرتغال همچنان در صدر اخبار رسانه‌های این کشور قرار دارد. کاسترو آلمیدا، کاپیتان ۴۱ ساله پرتغال را چهره‌ای با ارزش بسیار بالا برای کشور و تصویر بین‌المللی آن توصیف کرد.

او در گفت‌و‌گو با شبکه NOW گفت: کریستیانو رونالدو تأثیر بسیار زیادی در تبلیغ و تقویت برند پرتغال دارد.

وزیر اقتصاد پرتغال همچنین ستاره فوتبال کشورش را «مشهورترین شرکت پرتغال» توصیف کرد.

کاسترو آلمیدا در عین حال تأکید کرد که «کارشناس» اختلاف میان رونالدو و جورجی ژسوس، سرمربی تیم ملی، نیست و نمی‌خواهد درباره اینکه کدام طرف در این ماجرا حق دارد، قضاوت کند.

او در عوض بر اهمیت گسترده‌تر رونالدو برای پرتغال و نقش او در حضور و تصویر این کشور در عرصه بین‌المللی تمرکز کرد.

کاسترو آلمیدا معتقد است که شهرت جهانی رونالدو باعث شده او به یک «دارایی و سرمایه مهم» برای پرتغال تبدیل شود.

او گفت: خوب خواهد بود اگر پرتغال بتواند همچنان روی این دارایی حساب کند. از نظر تقویت برند پرتغال، کریستیانو ارزش بسیار زیادی دارد و بسیار خوب خواهد بود اگر پرتغال همچنان بتواند از ظرفیت‌هایی که او برای برند کشور ایجاد می‌کند، بهره ببرد.

کاهش ۱.۵ میلیون نفری دنبال‌کنندگان تیم ملی

این اظهارات در شرایطی مطرح شده که میزان محبوبیت رونالدو پس از ترک اردوی تیم ملی پرتغال در کپنهاگ بیش از پیش آشکار شده است.

بر اساس گزارش‌ها، حساب رسمی تیم ملی پرتغال در اینستاگرام از زمان اعلام خروج رونالدو از اردو، بیش از ۱.۵ میلیون دنبال‌کننده خود را از دست داده است.

همچنین زیر پست‌های تیم ملی پرتغال در شبکه‌های اجتماعی، موجی از پیام‌های حمایتی از رونالدو شکل گرفته و هم‌زمان در فضای مجازی کمپین‌هایی برای لغو دنبال‌کردن حساب رسمی تیم ملی به راه افتاده است.

این کاهش شدید دنبال‌کنندگان در حالی رخ داده که پرتغال بدون حضور کاپیتان خود، پنجشنبه شب نمایش قدرتمندی ارائه کرد و در کپنهاگ با نتیجه ۴ بر ۲ دانمارک را شکست داد.

در همین حال، روز جمعه چند بیلبورد بزرگ در لیسبون و اویراس نصب شد که در آنها از رونالدو به دلیل خدماتش به تیم ملی پرتغال تشکر شده و انتقاد‌هایی نیز مستقیماً متوجه جورجی ژسوس شده بود.

رونالدو پس از چند روز پرتنش اردوی تیم ملی را ترک کرد. این اتفاق پس از آن آغاز شد که او در پیروزی ۲ بر یک مقابل نروژ در روز یکشنبه به میدان نرفت، هرچند بخش قابل توجهی از نیمه دوم را مشغول گرم کردن بود.

پس از آن، رونالدو در تمرینات تیم ملی نیز حاضر نشد و سرانجام روز چهارشنبه اعلام کرد که تصمیم گرفته اردوی پرتغال را ترک کند؛ تصمیمی که پس از گفت‌و‌گو با پدرو پروئنسا، رئیس فدراسیون فوتبال پرتغال گرفته شد.

رونالدو هنوز روایت کامل خود از این اتفاقات را بیان نکرده و تنها تأکید کرده است که «در زمان مناسب حقیقت» را درباره دلایلی که باعث شد اردوی تیم ملی را ترک کند، برای هواداران پرتغالی توضیح خواهد داد.