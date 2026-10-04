جوان آنلاین: حمیدرضا حاجی‌بابایی درباره زمان معرفی گزینه‌های پیشنهادی دولت برای تصدی دو وزارتخانه «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» و «اطلاعات»، اظهار داشت: با توجه به رایزنی‌های صورت گرفته، دولت اعلام کرده است که در دو، سه هفته آینده گزینه‌های مدنظر خود را معرفی خواهد کرد؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود که دولت ان‌شاءالله در مهرماه این دو وزیر را به مجلس معرفی کند.

وی افزود: پس از معرفی وزرای پیشنهادی، مجلس در فرصت زمانی که آیین‌نامه داخلی مشخص کرده است، به بررسی صلاحیت و برنامه‌های آنها خواهد پرداخت و امیدواریم که وزرای پیشنهادی بتوانند رأی اعتماد لازم را از نمایندگان کسب کنند.

حاجی‌بابایی با تأکید بر آمادگی مجلس برای همکاری با دولت جهت بهبود شرایط کشور، تصریح کرد: اگر احیاناً دولت به دنبال اصلاحاتی در بدنه کابینه نیز باشد، همچنان می‌تواند از کمک و همراهی مجلس برخوردار شود. مجلس برای همکاری با دولت کاملاً آماده است تا دولت بتواند هرچه بیشتر در برابر فشارهایی که آمریکا وارد می‌کند، از مردم حمایت کند.