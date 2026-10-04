کد خبر: 1382637
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تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۵
بين‌الملل » اخبار كلی

۱۲ شهید و زخمی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی در دیربلح

حمله پهپادی حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به خودرویی در منطقه دیرالبلح ۲ فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۰ تن دیگر زخمی شدند. 

جوان آنلاین: در پی حمله هوایی یک پهپاد صهیونیستی به خودرویی در اطراف منطقه «الحاووز» در جنوب دیرالبلح واقع در مرکز نوار غزه، ۲ نفر شهید و ۱۰ تن دیگر نفر مجروح شدند که وضعیت یکی از آن‌ها وخیم است و یکی از مجروحان کودک است.

از سوی دیگر «سها محمد ناصر» کودک ۶ ساله فلسطینی بر اثر شدت جراحات ناشی از تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. این کودک داخل چادر محل اسکان خانواده‌اش در منطقه «وادی السلقا» در جنوب شهر دیرالبلح در مرکز نوار غزه هدف تیراندازی قرار گرفته و زخمی شده بود.

همچنین توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی مناطق شرقی اردوگاه المغازی در مرکز نوار غزه را هدف قرار داد. همزمان، چند گلوله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به محله شیخ ناصر در شرق شهر خان‌یونس در جنوب نوار غزه اصابت کرد.

شب گذشته نیز در حمله پهپاد رژیم صهیونیستی به منطقه‌ای در نزدیکی سندیکای مهندسان در شمال غرب شهر غزه، شماری از فلسطینیان زخمی شدند. همزمان، توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی مناطقی در شرق اردوگاه المغازی در مرکز نوار غزه را هدف قرار داد.

در همین رابطه وزارت بهداشت غزه، دیروز شنبه اعلام کرد که شمار شهدا و مجروحان از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تا امروز به ۱۴۴۵ شهید و ۵۰۷۲ مجروح افزایش یافته است. همچنین ۸۳۵ پیکر نیز از زیر آوار خارج شده است.

این وزارتخانه تأکید کرد که آمار مجموع شهدا از ابتدای تجاوز به ۷۴۲۲۸ نفر و آمار مجروحان به ۱۷۵۱۸۸ نفر رسیده است.

در همین رابطه «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد به توصیه ارتش این رژیم، دستور بسته شدن کامل گذرگاه‌های کرانه باختری و نوار غزه را همزمان با سالگرد هفتم اکتبر صادر کرده است.

این حملات در حالی صورت می‌گیرد که رژیم صهیونیستی به نسل‌کشی سیستماتیک خود در نوار غزه از طریق هدف قرار دادن غیرنظامیان بی‌دفاع اعم از کودکان و زنان، حمله به چادرها، منازل و جاده‌ها، و تخریب زیرساخت‌ها و ملزومات حیاتی ادامه می‌دهد و بدین ترتیب توافق «آتش‌بس» اعلام‌شده را نقض می‌کند.

برچسب ها: حمله پهپادی ، اسرائیل ، فلسطین
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