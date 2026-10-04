سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه مذاکرات نیویورک ادامه مباحث مطرح‌شده در اسلام‌آباد بود، گفت: در محتوای مذاکرات تغییری ایجاد نشده و اجرای هفت شرط مورد نظر ایران همچنان پابرجاست.

جوان آنلاین: حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در حاشیه مراسم ختم خواهر وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت مذاکرات اظهار کرد: آنچه در نیویورک اتفاق افتاد، امتداد همان بحث‌هایی بود که در اسلام‌آباد مطرح شده بود و در محتوا هیچ تغییری حاصل نشده است.

وی افزود: «ما معتقدیم آن هفت شرط باید برگزار و منعقد شود تا پس از آن، درباره موضوع تنگه هرمز گشایشی ایجاد شود.»

قشقاوی با اشاره به تفاوت مذاکرات اسلام‌آباد و نیویورک گفت: تفاوت اصلی این دو نشست که در نیویورک از طریق قطر به‌عنوان میانجی و به شکل غیرمستقیم مطرح شد، صرفاً در فشردگی زمانی بود و نه اختلاف در مواضع یا محتوای مذاکرات.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: اکنون باید طرف آمریکایی درباره این موضوع تصمیم‌گیری کند. به نظر من، هم موضوع تنگه هرمز و هم شروط مطرح‌شده در مرحله پس از مذاکرات قرار دارند.

وی درباره موضوع تنگه هرمز نیز گفت: مذاکرات درباره تنگه هرمز میان ایران و عمان برای عبور موقت و کریدور آن روشن است و قانون مجلس نیز مشخص است؛ بنابراین این موضوع اکنون در حوزه تصمیم‌گیری مقامات آمریکایی قرار دارد.

قشقاوی در ادامه با اشاره به تحولات سیاسی داخلی آمریکا اظهار کرد: ظاهراً آمریکایی‌ها با اختلافات درونی مواجه هستند و در آستانه انتخابات نیز قرار دارند.

وی در پایان تأکید کرد: «از نظر مسائل محتوایی، ابهامی وجود ندارد که نیاز به مذاکره جدیدی باشد و تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده طرف آمریکایی است.»