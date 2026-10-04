کد خبر: 1382630
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تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۴
بين‌الملل » اخبار كلی

صنعا: پیشروی نیروهای وابسته به عربستان در شرق جوف را دفع کردیم

5 سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که تلاش نیروهای وابسته به عربستان برای پیشروی به سمت مواضع این نیروها در شرق استان جوف ناکام مانده و در جریان عملیات مقابله با این تحرکات، شماری از تجهیزات نظامی دشمن منهدم و ده‌ها نفر کشته یا زخمی شده‌اند.

جوان آنلاین: یحیی سریع، نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که در پی تلاش نیروهای وابسته به عربستان برای پیشروی به سمت مواضع نیروهای ارتش یمن در شرق استان جوف، این تحرکات دفع و نیروهای مهاجم هدف قرار گرفته‌اند.

در بیانیه یحیی سریع آمده است که در جریان این عملیات، شمار زیادی از خودروهای نظامی متعلق به نیروهای وابسته به عربستان به آتش کشیده شده و ده‌ها نفر از نیروهای این گروه‌ها کشته یا زخمی شده‌اند.

وی افزود: نیروهای باقی‌مانده نیز در صحرای جوف تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و تجمعات نیروهای وابسته به عربستان با استفاده از تعدادی موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار گرفته است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین از مردم جوف و مأرب به دلیل ایستادگی در کنار مردم و کشور خود و حمایت از نیروهای مسلح یمن در مقابله با نیروهای وابسته به عربستان تمجید کردند.

در این بیانیه آمده است که مقاومت مردم و نیروهای مسلح یمن موجب ناکام ماندن تحرکات نیروهای وابسته به عربستان و شکست پیشروی‌های آنها شده و طرح‌ها و اهداف این نیروها را ناکام گذاشته است.

این حملات درحالی انجام شده است که درگیری‌ها میان نیروهای مسلح یمن و نیروهای مورد حمایت عربستان در مناطقی از یمن تشدید شده است.

این درگیری‌ها با پیشروی نیروهای مسلح یمن و عقب نشینی نیروهای وابسته به عربستان از چند منطقه همراه بوده است.

برچسب ها: صنعا ، یمن ، جنگ یمن
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