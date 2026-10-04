کد خبر: 1382626
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تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۰
جامعه » اخبار كلی

فشارهای اقتصادی نباید فرهنگ فرزندآوری را تغییر دهد/ لزوم توجه به دورکاری زنان باردار

فرزندآوری سخنگوی دولت، با تأکید بر اهمیت خانواده و فرزندآوری گفت: فشارهای اقتصادی که به خانواده‌ها وارد می‌شود، ممکن است به‌تدریج فرهنگ و عادات جامعه را تغییر دهد و باید مراقب باشیم فرهنگ لذت بردن از خانواده و گرم‌تر شدن فضای آن تحت تأثیر این فشارها قرار نگیرد.

جوان آنلاین: فاطمه مهاجرانی روز یکشنبه در نشست ستاد ملی جمعیت با دبیران ستادهای جوانی جمعیت و مسئولان روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی و دبیران ستادهای جوانی جمعیت استان‌ها، با اشاره به اهمیت موضوع جمعیت در کشورهای مختلف اظهار کرد: جمعیت باید به اندازه‌ای باشد که تولید اقتصادی، تولید دانش، اقتدار و سایر ظرفیت‌های کشور معنا پیدا کند و به همین دلیل، موضوع جمعیت در سال‌های اخیر در بسیاری از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه خانواده در فرهنگ ایرانی همواره از جایگاه و حرمت ویژه‌ای برخوردار بوده است، افزود: ما در حوزه خانواده، خانواده‌دوست هستیم و چند نسل در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند، حتی در خانواده‌های مدرن‌تر نیز همچنان حرمت و لذت خانواده و صدای کودکان برای مردم اهمیت دارد و این موضوع نیازی به مشوق ندارد.

سخنگوی دولت ادامه داد: آنچه باید نسبت به آن مراقبت کنیم این است که فشارهای اقتصادی به‌تدریج فرهنگ و عادات ما را تغییر ندهد. عادت‌ها به مرور در وجود انسان و جامعه نهادینه می‌شوند و باید مراقب باشیم فرهنگ لذت بردن از خانواده و تشکیل و گرم‌تر شدن فضای خانواده حفظ شود.

مهاجرانی با تأکید بر اینکه دولت نباید در امور خانواده مداخله کند، گفت: نگاه دولت و ستادهای مرتبط باید تسهیل‌گری باشد؛ یعنی موانعی را که بر سر راه تشکیل خانواده، ازدواج و فرزندآوری وجود دارد، برطرف کنیم.

وی با اشاره به تغییر شرایط زندگی و افزایش اشتغال زنان اظهار کرد: با افزایش حضور زنان در بازار کار، نیازهای جدیدی نیز ایجاد می‌شود و باید این تغییرات را بپذیریم و متناسب با آن تسهیلات لازم را فراهم کنیم.

سخنگوی دولت افزود: موضوعاتی مانند امکان دورکاری برای زنان باردار، فراهم کردن مرخصی‌های مناسب و حمایت از مادران شاغل، توسعه مهدکودک‌ها و توجه به کیفیت و شرایط نگهداری کودکان، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تسهیل فرزندآوری کمک کند.

مهاجرانی گفت: دورکاری زنان باردار موضوع جدی است که هنوز محقق نشده و به بهره‌وری کامل نرسیده است.

وی تأکید کرد: منظور از تسهیلات صرفاً پرداخت وام ازدواج یا کمک‌های مالی نیست، بلکه باید امور و شرایطی را تسهیل کنیم که به تشکیل خانواده و فرزندآوری منجر می‌شود.

مهاجرانی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: دولت می‌داند که خانواده‌ها با مشکلاتی مواجه هستند و بخش قابل توجهی از این مشکلات به شرایط و جنگ اقتصادی بازمی‌گردد. این شرایط به معنای آن نیست که دولت نمی‌داند چه باید بکند؛ موضوع برای دولت کاملاً روشن است و تمام تلاش دولت این است که مشکلات را از سر راه زندگی مردم بردارد.

وی ادامه داد: همه ارکان دولت وظیفه دارند تلاش کنند موانع را از سر راه مردم بردارند و در این زمینه همه باید در کنار یکدیگر برای تسهیل شرایط زندگی، ازدواج و فرزندآوری تلاش کنیم.

سخنگوی دولت با ابراز امیدواری نسبت به آینده جمعیتی کشور گفت: امیدوارم نگرانی‌هایی که درباره آینده جمعیت مطرح می‌شود، هرگز محقق نشود و خانواده‌های ایرانی پرجمعیت‌تر شوند.

مهاجرانی تأکید کرد: باید به حرمت و جایگاه خانواده توجه و کمک کنیم خانواده‌ها بتوانند فرزندان شایسته بیشتری تربیت کنند تا این فرزندان، آینده‌سازان ایران عزیزمان باشند.

برچسب ها: فرزندآوری ، وام ازدواج و فرزندآوری ، چرخه فرزندآوری
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