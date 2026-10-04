شخصی سازی بلیت مترو از امروز آغاز شد

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه از تغییر فرآیند صدور کارت بلیت‌های جدید از امروز در پایتخت خبر داد و گفت: کارت‌های جدید پس از ثبت کدملی و تأیید شماره همراه خریدار، در گیشه‌های فروش بلیت به‌ صورت آنی شخصی‌سازی و صادر می‌شوند.

جوان آنلاین: هادی زند روز یکشنبه افزود: از امروز این خدمات در ایستگاه‌های صادقیه، تئاترشهر، میدان آزادی، امام خمینی (ره)، میدان انقلاب اسلامی و آزادگان، شهرری، میدان محمدیه، پانزده خرداد، دروازه دولت، شهید حقانی، تجریش، شادمان، دانشگاه علم و صنعت، فرهنگسرا، نعمت آباد، میدان ولی عصر (عج)، میدان جهاد، قائم، بیمه، ارم سبز، کرج، گلشهر، شهدای دولت آباد، دانشگاه تربیت مدرس و میدان کتاب ارائه می‌شود.

وی اظهار کرد: در فرآیند جدید، پس از ثبت کدملی مسافر در سامانه فروش، کد تأیید به شماره همراه وی ارسال می‌شود و پس از وارد کردن کد و تأیید نهایی، کارت به نام فرد صادر و شخصی‌سازی خواهد شد.

زند افزود: با اجرای این فرآیند، کارت های بلیت جدید از زمان خرید به اطلاعات مالک متصل می‌شوند و امکان خرید کارت بدون ثبت اطلاعات مالک وجود نخواهد داشت.