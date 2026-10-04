دبیرکل شورای المپیک آسیا، با استناد به ثبت بیش از ۵۰ رکورد جهانی در بازی‌های آسیایی ناگویا، این رویداد را موفق خواند.

جوان آنلاین: یک مقام ارشد شورای المپیک آسیا گفت : ثبت بیش از ۵۰ رکورد جهانی در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ژاپن ثابت کرد این رویداد موفق بوده است.

به گزارش سایت rfi فرانسه، بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا با حواشی زیادی همراه بود؛ از انتقال ورزشکاران به ورزشگاه اشتباه تا پخش سرود ملی کره شمالی برای تیم هاکی کره جنوبی. در واقع حضور بیش از ۱۷ هزار ورزشکار و مقام رسمی در این رقابت‌ها چالش‌های زیادی ایجاد کرد و خیلی‌از تیم‌ها از اقامت در این بازی‌ها گلایه داشتند.

حسین المسلم دبیرکل شورای المپیک آسیا، در آستانه مراسم اختتامیه این رقابت‌ها با خوشحالی از برگزاری بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: اعداد واضح و گویا هستند. رکوردهای جهانی خوبی در رشته‌هایی از جمله شنا، تیراندازی و وزنه‌برداری ثبت شد. در واقع بیش از ۵۰ رکورد جهانی در بازی‌های آسیایی ناگویا ثبت شد که نشان‌دهنده موفقیت‌آمیز بودن این رویداد هستند.

او در بخش بعدی گفت: این دستاورد بدون شرایط محیطی خوب که کمیته برگزاری برای ورزشکاران ایجاد کرد، به دست نمی‌آمد. ورزشکاران اگر خوب نخوابند نمی‌توانند عملکرد خوبی داشته باشند، اگر حمل‌ونقل خوب نداشته باشند نمی‌توانند عملکرد خوبی داشته باشند. ما اینجا هستیم تا شواهد را به شما ارائه دهیم.

برای صرفه‌جویی در هزینه، دهکده ورزشکاران در این بازی‌ها وجود نداشت و برگزارکنندگان به جای آن رقبا را در هتل‌ها، کلبه‌های چوبی موقت و یک کشتی تفریحی اسکان دادند.

المسلم با اشاره به شکایت برخی کشورها گفت اقامتگاه در بازی‌های آسیایی ناگویا بسیار مورد استقبال ورزشکاران قرار گرفت و به نظر می‌شود برای دوره‌های بعدی نیز از همین مدل استفاده کرد.

مراسم اختتامیه بیستمین دوره بازیهای آسیایی آیچی ناگویا عصر امروز یکشنبه ۱۲ مهر برگزار می‌شود و پرونده این دوره از رقابت‌ها به صورت کامل بسته می‌شود.