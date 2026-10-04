تاج: نباید سهمیه ۱+۳ را از دست بدهیم/ من محل میزبانی استقلال را تغییر دادم

جوان آنلاین: مهدی تاج درباره بحث سهمیه فوتبال ایران در مسابقات آسیایی گفت: سهمیه ما برای سال آینده ۱+۳ شده که خیلی خوب است و نباید آن را از دست بدهیم اما نتایج باشگاه‌های‌مان خوب نیست. مدت‌ها از برگزاری بازی‌های خانگی محروم هستیم، هم تیم ملی و هم تیم‌های باشگاهی. ما به روسیه می‌رویم و با حضور تماشاگران و داوران روسیه‌ای بازی می‌کنیم، همینطور دیدار با ازبکستان. این مسئله شرایط بازی جوانمردانه را تغییر می‌دهد.

وی با اشاره به میزبانی استقلال در بصره عراق در مسابقات لیگ نخبگان آسیا یادآور شد: علیرضا منصوریان به اشتباه گفته بود زحمت میزبانی استقلال در عراق را کشیدم. البته او درست می‌گوید! استقلال دیر مجوز بازی‌های خانگی خود در عراق را گرفت و AFC گفته بود هر دو بازی‌ پیش‌رو آنها در خانه حریفان برگزار شود که من آن را تغییر دادم و استقلال بابت همین مسئله تشکر کرد. الان مجالی شد که از حمایت‌های منصوریان تشکر کنم. نگذاشتم هر دو بازی استقلال در خانه حریفانش برگزار شود. با این حال، باز هم استقلال میزبان بازی خانگی خود نیست. این مسائل بستگی به شرایط کشور دارد.

رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص مشکلات پروازی سفر استقلال به قطر برای دیدار با الغرافه در هفته دوم بازی‌های لیگ نخبگان آسیا گفت: قطر برای بازی سوم تدارکاتی تیم ملی ما در این کشور مجوز داده بود. متاسفانه سه کشور به طور سریالی بازی‌ با تیم ملی را لغو کردند. مشکل پروازی نداشتیم و این تیم‌ها بودند که لغو کردند. کشورهای آفریقایی برای حضور در ترکیه ویزا می‌خواهند و ایران ویزا نمی‌خواهد. کارهای ویزا را انجام داده بودیم و قرار بود تیم ملی با گینه بازی کند که لغو شد و تیم دیگری گینه بیسائو بود که آنها نیز بازی را لغو کردند. آنها به دولت‌شان استناد کردند و گفتند که بازی برگزار نشود و کاری از دست فدراسیون‌شان برنمی‌آید. سه روز دیگر فیفادی تمام شود و قرار است لیگ برتر ما از پنجشنبه پیگیری شود.

تاج در خصوص شروط AFC برای دسته‌بندی استانداردهای ورزشگاه‌ها گفت: قبلا شروط استانداردهای ورزشگاه‌ها دو، سه شرط داشت اما الان بیشتر شده و تبدیل به درجه‌های A،B،C،D و E شده است. در واقع AFC به ما می‌گوید که مثلا این نوع بازی‌ها را در ورزشگاه A تا C برگزار کنید. از میان ورزشگاه‌های ما، فقط ورزشگاه پارس شیراز مجوز B را می‌گیرد. بقیه ورزشگاه‌ها ما مجوز C می‌گیرند که ایرادی ندارد اما باید آنها را تبدیل به A کنیم. الان برای سال ۲۰۲۸، روبروی جایگاه‌ها و VIP، گفته‌اند ورزشگاه مسقف شود. دوستان ما به ورزشگاه آزادی نیز در نامه‌نگاری‌ها این موضوع را اعلام کرده‌اند. یکی از گرفتاری‌های ما و شرکت تجهیز و توسعه این است که AFC‌ هر روز شرایط را تغییر می‌دهد.