کد خبر: 1382598
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تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۱
سیاست » اخبار کلی

طحان نظیف: شناساندن شهدا حق اجتماعی نسل‌های آینده است

طحان سخنگوی شورای نگهبان و جمعی از پژوهشگران حقوقی با خانواده سپهبد شهید شادمانی دیدار و گفت‌وگو کردند.

جوان آنلاین: جمعی از پژوهشگران حقوقی و پژوهشگران پژوهشکده شورای نگهبان، با خانواده سپهبد شهید «علی شادمانی» فرمانده فقید قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص) دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار که هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان نیز حضور داشت، بحث و تبادل نظر پیرامون میراث معنوی و ملی شهدا صورت گرفت.

در ابتدای این نشست، اعضای خانواده شهید با بیان ویژگی‌های اخلاقی و فردی و ویژگی‌های فرماندهی ایشان، از نقش محوری سپهبد شادمانی در مدیریت عملیات‌های دفاعی و به‌ویژه در دوران حساس جنگ ۱۲ روزه سخن گفتند. ایشان با بازگویی خاطراتی از حضور مقتدرانه شهید در میدان نبرد، بر نقش ایشان به عنوان الگویی برای جوانان و فرماندهان آینده تأکید ورزیدند.

طحان نظیف نیز در سخنان خود با اشاره به جایگاه شهدا خاطرنشان کرد: شهدا قربانیان جنگ نیستند، آنان معماران امنیت و ثبات هستند. شهدا با ایثار خویش، مرزهای حاکمیت و ارزش‌های بنیادین نظام را تثبیت کردند.

وی با بیان اینکه مقام شهدا، فراتر از یک جایگاه اجتماعی، تجلی عینی پیوند میان ایمان و میهن‌پرستی است که همواره به عنوان منبع الهام و نقطه اتکای ما در مسیر حفظ نظام و ارزش‌ها باقی خواهند ماند، افزود: تبیین حقوق و جایگاه اجتماعی ایثارگران، وظیفه اصلی پژوهشگران و نهادهای حاکمیتی است.

طحان نظیف در ادامه با اشاره به آثار و برکات خون پاک و مطهر شهدا در جامعه یکی از جلوه‌های این آثار و برکات رو حضور مردم در بیش از دویست و چهارده شب برای پاسداری از نظام اسلامی و کشور دانست.

وی همچنین بر این نکته تأکید کرد که درست است رفتار به منش شهدا گمنامی و تلاش و مجاهدت برای تحقق اهداف عالی انقلاب اسلامی و سربلندی ملت ایران بوده است، اما شناساندن آنان به عنوان افتخارات کشور، حق اجتماعی نسل‌های آینده بوده که انجام آن بر عهده ماست لذا این درخواست را از خانواده محترم شهید دارم که در این جهت تلاش کنند و این اسوه‌ها و اسطوره‌ها را به جامعه و نسل‌های آینده معرفی کنند.

در بخش دیگری از این مراسم، پژوهشگران با بررسی ابعاد مختلف زندگی شهید، بر ضرورت ثبت و مستندسازی تجربیات ایشان برای نسل‌های آتی تأکید کردند.

این نشست در فضایی معنوی و با برگزاری مراسم روضه و ذکر مصائب اهل‌بیت (ع) ادامه یافت و در پایان این دیدار، پژوهشگران با تقدیم هدیه‌ای معنوی و یادگاری به خانواده سپهبد شهید شادمانی، مراتب قدردانی و تجلیل خود را از ایثار بی‌کران این خانواده بزرگوار ابراز داشتند.

برچسب ها: طحان نظیف ، شورای نگهبان ، شهدا
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