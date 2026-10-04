جوان آنلاین: اسماعیل بقائی در نشست خبری، اظهار داشت: طی دوسه هفته اخیر خبرهای زیادی وجود داشت. همچنین هفته دفاع مقدس بود که به همه شهدا و ازادگان دفاع مقدس درود می‌فرستیم. دفاع مقدس موضوعی است که در لحظه لحظه زندگی مان به آن نیاز داریم.

وی درباره مجمع عمومی سازمان ملل گفت: از ایران هیاتی در سطح رئیس جمهور شرکت کردند، هیاتی کم تعداد ولی پر بازده. برای ما مهم بود که از این فرصت برای رساندن مظلومیت ایران استفاده کنیم و یکی از موفق‌ترین حضورهای ایران در مجامع بین‌المللی را ما تجربه کردیم. نشست‌هایی که انجام شد بسیار مفید و گویا از حیث تبیین مواضع ایران و نشان دادن منطق ایران بود.

وی در مورد سفر نخست وزیر رژیم اسرائیل به امارات، ادامه داد: توصیه ما به همه کشورهای همسایه این است که حق همسایگی را رعایت کنند و اجازه ندهند امکانات و قلمروشان مورد سواستفاده بیگانگان قرار گیرد. گله مندی‌مان را خیلی صریح به کشورهای همسایه اعلام کردیم. این مطالبه ای است که از هر فرصتی استفاده میکنیم. در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل تقریبا با همه مسولان کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام شد. آزادی تعدادی از هموطنان ایرانی در امارات که دیشب انجام شد برای ما ارزشمند است و جا دارد از مقامات اماراتی هم در خصوص ازادی تعدادی از هم وطنان از زندان تشکر می‌کنیم این اقدامی بود که در خاشیه مجمع عمومی در رابطه با آن رایزنی شد. سوءاستفاده رژیم صهیونیستی از امکانات کشورهای منطقه برای ناامن سازی منطقه حتما باید مورد توجه ویژه کشورهای منطقه قرار بگیرد و نباید به هیچ عنوان اجازه بدهند امکاناتشان مورد سوءاستفاده آمریکا و این رژیم قرار بگیرد.

بقائی در مورد خبر منتشر شده مبنی بر اخراج دو تن از دیپلماتهای ایرانی از نیویورک گفت: کذب محض است؛ به نظرم دنبال دستاوردسازی هستند با دروغ. سفر ما و هم ورود و هم خروج ما به آمریکا از ابتدا اطلاع رسانی می‌شود. مشخص بود وزیر چه تاریخی نیویورک را ترک می‌کنند. یکی از دیپلمات‌های ما قرار بود برای انجام وظایفش در نیویورک بماند به خاطر فشارهایی که وارد کردند نیویورک را ترک کرد. اصلا افتخاری ندارد که آمریکا جار بزند در خصوص نقض عهد و ثابت می‌کند که میزبان شایسته‌ای برای سازمان ملل نیستند. گویا آمریکا بعد از اینکه موفق نشد در ممانعت از شرکت هیأت ایرانی در سازمان ملل و نتوانستند برنامه خود را برای القای انزوای ایران محقق کنند به این خبرسازی‌های سخیف رو آوردند که ارزش پردازش هم ندارد.

وی در مورد کمیته شش نفره در شورای عالی امنیت ملی گفت: این کمیته بخشی از شورای هالی امنیت ملی است که از چندماه قبل مسئولیت بررسی مطالبات را برعهده دارد. وزیرخارجه یکی از اعضای این کمیته شش نفره هستند.

سخنگوی وزارتخارجه در مورد دیدار رییس جمهور با همتای لبنانی در حاشیه مجمع عمومی، گفت: دیدار خوبی بین رییس جمهور و همتای لبنانی انجام شد. در مورد موضوع سفیر ایران در بیروت قبلا توضیح دادیم. آنچه برای ما مهم است اینکه سعی می‌کنیم سوءتفاهم ها را حل کنیم.

بقائی در مورد موضع انگلیس در قبال ایران، گفت: پنجشنبه سفیر انگلیس احضار شد و مراتب اعتراض ایلاغ کردید. موضع‌گیری های انگلیس در رابطه با ایران فرار رو به جلوست. ایران مسئولیت بین المللی انگلیس در رابطه با تجاوزات به ایران را مطالبه کرده و خواهد کرد . اعترافات دبیرکل ناتو مبنی بر اینکه در جریان تجاوزات مبنی بر استفاده از پایگاهها دلیل بر این موضوع است؛ لذا اروپا باید پاسخگو باشد. این ادعاها کذب محض و گریز از مسئولیت بین المللی انگلیس علیه ایران است.