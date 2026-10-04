ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

دقایقی پیش جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۲ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی به صورت مجازی و به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

جوان آنلاین: دقایقی پیش جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۲ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی به صورت مجازی و به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

طرح دو فوریتی استسفاریه ماده ۱ قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی و ردیف (۵-۴) جدول قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی‌ها مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی