صدراعظم آلمان به همراه وزیر اقتصاد و انرژی این کشور امروز در سفری از قبل اعلام‌ نشده وارد کی‌یف شدند.

جوان آنلاین: خبرگزاری رویترز گزارش داد که فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان و کاترینا رایشه، وزیر اقتصاد و انرژی این کشور امروز، یکشنبه، ۴ اکتبر در سفری از قبل اعلام‌ نشده وارد کی‌یف شدند.

آندری سیبیگا، وزیر امور خارجه اوکراین در ایستگاه راه‌آهن پایتخت این کشور از مقامات آلمانی استقبال کرد. این سفر در حالی انجام شده که حملات روسیه به کی‌یف و دیگر شهرهای اوکراین همچنان ادامه دارد.

مرتس پس از ورود گفت: «امروز به کی‌یف آمده‌ام، زیرا اوکراین در هفته‌های آینده به حمایت قاطع ما نیاز دارد.»

صدراعظم آلمان همچنین اعلام کرد که قصد دارد با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین دیدار و به او اطمینان دهد که حمایت برلین از کی‌یف در این شرایط همچنان ادامه خواهد یافت.

این در حالی است که روز گذشته، شنبه، وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه‌ای رسمی، به اتباع خارجی، از جمله کارکنان نمایندگی‌های دیپلماتیک درباره ادامه حضور در اوکراین یا سفر به خاک این کشور هشدار داد.

در این بیانیه یادآوری شده که نیروهای مسلح روسیه در پاسخ به اقدامات تروریستی ارتش اوکراین علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی روسیه، به حملات نظام‌مند و پی‌درپی علیه تأسیسات نظامی در کی‌یف و دیگر شهرهای اوکراین ادامه می‌دهند. در این شرایط به اتباع خارجی یادآوری شده که مسئولیت کامل هرگونه پیامد منفی احتمالی در اثر ادامه حضور آنها در اوکراین بر عهده کسانی خواهد بود که این هشدار را نادیده می‌گیرند.