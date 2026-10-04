کد خبر: 1382567
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تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۸
بين‌الملل » اخبار كلی

اعلام آمادگی الجزایر برای میانجی‌گری درباره تنگه هرمز

الجزایر رئیس‌جمهور الجزایر با انتقاد شدید از امارات، برای میانجی‌گری در تنگه هرمز اعلام آمادگی کرد.

جوان آنلاین: عبدالمجید تبون رئیس‌جمهور الجزایر، ضمن اعلام آمادگی کشورش برای هرگونه میانجی‌گری در تنگه هرمز، تأکید کرد که کشتی‌های الجزایر بدون مشکل از این مسیر عبور می‌کنند. وی همچنین با انتقاد از نقش امارات، این کشور را به حمایت از شورشیان متهم کرد.

رئیس‌جمهور الجزایر اظهار داشت: «ما با هیچ طرفی مشکل نداریم و هرکس بخواهد با ما مشکل تراشی کند، موفق نخواهد شد؛ زیرا ما در بحران تنگه هرمز طرفی از ماجرا نیستیم.»

وی در ادامه افزود: «الجزایر برای هرگونه میانجی‌گری در تنگه هرمز آماده است و کشتی‌های ما به دلیل صلح‌طلب بودن، از این مسیر عبور می‌کنند.»

تبون همچنین با حمله به امارات به دلیل مداخلات این کشور در کشورهای آفریقایی و حمایت از شورشیان مسلح گفت: «امارات از شورشیان و مزدوران حمایت می‌کند و سرزمین شهدا فروشی نیست.»

برچسب ها: الجزایر ، امارات ، تنگه ه
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