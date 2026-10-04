عراق به دنبال کوچک کردن سفارت آمریکا در بغداد

جوان آنلاین: مختار یوسف عضو کمیسیون روابط خارجه پارلمان عراق تاکید کرد که این کمیسیون قصد دارد یک پیش نویس قانونی الزام آور را ارائه دهد که طی آن تعداد اعضای سیاسی و اداری سفارت آمریکا در بغداد کاهش پیدا کند.

وی اضافه کرد که این اقدام طی امروز با ارائه یک پیشنهاد رسمی با هدف اقدام فوری برای کاهش نیروهای سفارت آمریکا در بغداد صورت می گیرد. تعداد این افراد بسیار زیاد بوده و با حجم متعارف در عرصه بین الملل همخوانی ندارد.

الیوسف بیان کرد: اکثر سرویس های اطلاعاتی کشورها از سفارت خانه ها به عنوان پوشش رسمی برای انجام فعالیت های خود استفاده می کنند. تعداد بالای نیروهای سفارت آمریکا در بغداد تبدیل به خطر امنیتی واقعی در سایه رصد تحرکات شخصیت های سیاسی و جمع آوری اطلاعات، شده است.

در حال حاضر برآورد شده که تعداد کارمندان سفارت آمریکا در بغداد بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ تن است.