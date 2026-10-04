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تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۹
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انهدام ۷۹۰ باند موادمخدر؛ شناسایی ۱۴ باند مجازی

6 رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا، از انهدام ۷۹۰ باند مواد مخدر و شناسایی و ضربه به ۱۴ باند فعال در فضای مجازی خبر داد

جوان آنلاین: سردار ایرج کاکاوند، در یک برنامه خبری تلویزیونی با گرامیداشت هفته انتظامی و یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای عرصه مبارزه با مواد مخدر، اظهار کرد: یکی از سنگین‌ترین و مهم‌ترین مأموریت‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر، مقابله با باندهای فعال در این حوزه است که تاکنون بالغ بر ۷۹۰ باند مواد مخدر در سطوح مختلف مورد ضربه قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به فعالیت باندهای مواد مخدر در فضای مجازی افزود: در پلیس مبارزه با مواد مخدر، مرکز تخصصی رصد فضای مجازی ایجاد شده و نیروهای زبده و آموزش‌دیده در این مرکز، جرائم مرتبط با مواد مخدر در فضای مجازی را رصد و پیگیری می‌کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا ادامه داد: بیشترین فعالیت در حوزه مواد مخدر در فضای مجازی، در بستر تلگرام انجام می‌شود و حدود ۶۵ درصد فعالان این حوزه در این بستر فعالیت دارند. همچنین حدود ۲۵ درصد از فعالیت‌ها در بستر اینستاگرام انجام می‌شود و تمرکز همکاران پلیس در رصد این دو بستر است.

کاکاوند گفت: در نتیجه این اقدامات، ۱۴ باند فعال در حوزه مواد مخدر در فضای مجازی شناسایی و مورد ضربه قرار گرفته‌اند.

وی در ادامه با اشاره به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر و افزایش ورود مواد صنعتی اظهار کرد: در سال‌های اخیر شاهد ورود بیشتر مواد مخدر صنعتی نسبت به گذشته بوده‌ایم و کشفیات پلیس نیز این موضوع را نشان می‌دهد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا افزود: هم در سال گذشته و هم در نیمه نخست امسال، افزایش سهم مواد مخدر صنعتی در حوزه کشفیات پلیس مشاهده شده است که نشان‌دهنده افزایش روند ورود مواد مخدر صنعتی از کشور همسایه است.

برچسب ها: موادمخدر ، کشفیات موادمخدر ، قاچاقچی موادمخدر
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