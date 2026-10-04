حملات هوایی ائتلاف سعودی به صنعای یمن

رسانه‌های وابسته به انصارالله از حملات هوایی به شهر صنعا خبر دادند.

جوان آنلاین: رسانه‌های وابسته به جنبش انصارالله یمن از حملات هوایی به شهر صنعا خبر دادند.

در همین حال، نیروهای وابسته به عربستان برای تقویت نیروهای خود مدعی شدند که مناطق «المقارمه» و «الزکیره» را بازپس گرفته و کنترل کوه راهبردی «الجَعشه» در منطقه سامع، واقع در استان تعز، را به دست گرفته‌اند.

این نیروها همچنین از ادامه درگیری‌ها با انصارالله در جبهه‌های جبل حبشی، الکدحه و الشمایتین خبر دادند.

نیروهای وابسته به عربستان یمن مدعی شدند که در حال انجام حملات مؤثری علیه اهداف حیاتی انصارالله در صنعا و استان صعده هستند.

این نیروها تأکید کردند که توانمندی‌های نظامی جنبش انصارالله از حملات نیروهای مسلح آنها در امان نخواهد ماند و منهدم خواهد شد.

بر اساس ادعای نیروهای وابسته به عربستان، ۹۷ عملیات هدف‌گیری دقیق علیه نیروهای کمکی و تجهیزات انصارالله در جبهه طور الباحه و محور تعز انجام شده است.

به ادعای این نیروها، این عملیات با استفاده از هواپیماهای جنگی، پهپادها، توپخانه، موشک‌ها و تک‌تیراندازها صورت گرفته است.