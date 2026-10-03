بازگشایی فرودگاه نجف اشرف برای پرواز‌های شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، حالا به مطالبه گسترده‌تر جریان‌های سیاسی و گروه‌های مقاومت عراق منجر شده است. نجبا ضمن استقبال از لغو تحصن در فرودگاه نجف، حالا می‌گوید که همه فرودگاه‌های عراق باید به روی پرواز‌های ایران باز شوند؛ موضعی که همزمان با خروج نیرو‌های امریکایی از عراق و تشدید بحث‌ها درباره آینده حضور و نفوذ واشینگتن در این کشور مطرح می‌شود.

دولت عراق پیش‌تر اعلام کرده بود با دریافت معافیت، روزانه ۴۰پرواز از مبدأ و به مقصد نجف برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، به استثنای ماهان‌ایر، امکان انجام خواهد داشت. ناظم السعیدی، رئیس شورای اجرایی جنبش نجبای عراق از بازگشایی فرودگاه نجف اشرف و لغو تحصن نامحدود که قرار بود در این فرودگاه طی روز‌های آینده برگزار شود خبر داد.

وی اضافه کرد: تصمیم اتخاذ شده مبنی بر بازگشایی فرودگاه نجف اشرف نتیجه تلاش‌های شرکت‌کنندگان در این تحصن بود و ما از همه آنها تشکر می‌کنیم. موضع‌گیری این افراد مسئولانه و برآمده از حاکمیت عراق بود. السعیدی هشدار داده که در صورت تداوم محاصره امریکا علیه فرودگاه‌های عراق ملت این کشور هرگز در بازگشت به یک طوفان مردمی شدیدتر و قدرتمندتر تردید نخواهد کرد. ما هیچ قیمومیتی را بر تصمیم‌گیری‌های عراق و عقب‌نشینی از حاکمیت ملی نمی‌پذیریم. عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق روز شنبه با استقبال از این تصمیم، یک گام پیش‌تر گذاشت و خواستار ادامه تلاش‌ها برای بازگشایی تمامی فرودگاه‌های عراق در برابر پرواز‌های ایران شده است. حکیم همبستگی خود را با ایران و مردم کشورمان در برابر تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی اعلام و تصریح کرد که تلاش‌ها برای بازگشایی تمام فرودگاه‌های عراق مقابل پرواز‌های هوایی میان دو کشور باید ادامه پیدا کند.

به نظر می‌رسد، خروج نیرو‌های امریکایی از عراق فضای تازه‌ای برای طرح مطالبات گروه‌های مقاومت ایجاد کرده است. ابوعلا الولایی، دبیرکل کتائب سیدالشهدا، این خروج را بخشی از مسیر تکمیل حاکمیت عراق دانسته و تأکید کرده که عقب‌نشینی امریکا نباید موجب نگرانی اقلیم کردستان شود، بلکه باید فرصتی برای افزایش توان عراق در حفاظت از سرزمین و حاکمیت ملی باشد. همزمان، مقاومت عراق هشدار داده که پرونده حضور امریکا را تمام‌شده نمی‌داند.

نجبا اعلام کرده که خروج نیرو‌های امریکایی به معنای پایان نفوذ واشینگتن نیست و تا زمانی که این نفوذ ادامه داشته باشد و پدافند هوایی عراق تثبیت نشود، سلاح مقاومت بخشی از معادله امنیتی کشور باقی خواهد ماند. این جنبش همچنین تأکید کرده که تحت فشار امریکا از پروژه مقاومت عقب‌نشینی نخواهد کرد.

این موضع در شرایطی مطرح می‌شود که دولت عراق برای پایان دادن به مسئله سلاح خارج از کنترل دولت، جدول زمانی تا ژوئن ۲۰۲۷ را دنبال می‌کند و بر انحصار تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح در نهاد‌های رسمی تأکید دارد.

در مقابل، گروه‌های بانفوذ مقاومت، پایان حضور نظامی امریکا را به‌تنهایی کافی نمی‌دانند و به تداوم نفوذ امریکا در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی اشاره می‌کنند.