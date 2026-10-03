کد خبر: 1382521
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تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰
بين‌الملل » اخبار كلی
دومین حمله نخست‌وزیر اسرائیل به نزدیک‌ترین متحد اروپایی

نتانیاهو: انگلیس مثل دولتی یاغی عمل می‌کند

1 وضع مهاجرت به همین منوال باشد، بریتانیا از دست خواهد رفت
حامد خبیری

جوان آنلاین: اسرائیل سه سال بعد از اکتبر ۲۰۲۳، چهره چندان مطلوبی در جهان ندارد، تصویر نامطلوبی که باعث شده وضعیت سیاسی حول آن نیز برای رهبران این رژیم خوشایند نباشد. رویداد فلای‌دبی که بنا به روایت صهیونیستی هدف آن کشتن ده‌ها اسرائیلی در آسمان بود، هرچه بود و هرکسی پشت آن قرار داشت، نشان داد که یهودیان حتی در خارج سرزمین‌های اشغالی، از نگاه منفی به عملکرد کابینه بنیامین نتانیاهو مصون نیستند، روندی که به نگرانی رهبران رژیم صهیونیستی دامن زده و باعث شده آنها به نزدیک‌ترین متحدان خود نیز بدبین شوند. بنیامین نتانیاهو در تازه‌ترین مصاحبه با دیلی‌میل انگلیس گفت که انگلیسی‌ها «از مسیر خارج شده‌اند، مثل یک دولت یاغی» هستند و هشدار داد که اگر وضع به همین منوال پیش برود، بریتانیا از دست خواهد رفت. 
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که اواسط آگوست در یک مصاحبه پادکستی، بریتانیا را «جمهوری اسلامی بریتانیا» خوانده بود و گفته بود «نخستین جمهوری اسلامی (است) که به سلاح هسته‌ای دست یافته»، روز شنبه یک‌بار دیگر به هم‌پیمان اروپایی خود تاخت و به ناتالی لیسبونا خبرنگار دیلی‌میل گفت که «آن‌ها از مسیر خارج شده‌اند، مثل یک دولت یاغی.» او به روابط لندن و تل‌آویو اشاره کرد، دولت جدید بریتانیا را به «دلجویی» از مخالفان اسرائیل متهم کرد و گفت لندن برای جلب رضایت پایگاه سیاسی خود «از مسیر خارج شده» است. 
نتانیاهو همچنان می‌گوید که اسرائیل لندن را متحد خود می‌داند، اما بلافاصله انتقادات تند و بی‌سابقه‌ای را متوجه دولت بریتانیا کرده و می‌گوید: «این ریاکاری حیرت‌انگیزی است. آنها در حال مماشات هستند و به اسرائیل حمله می‌کنند؛ کشوری که با تروریست‌های وابسته به همان رژیم تروریستی‌ای [اشاره به ایران]می‌جنگد که خود آنها را هدف قرار داده است. آنها در واقع با دشمنان‌شان مماشات و به حامیان‌شان حمله می‌کنند.» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با اشاره به حادثه فیرفورد که دولت بریتانیا، ایران را متهم به طراحی آن می‌کند، منت خود را بر سر انگلیس گذاشته و می‌گوید: «نمی‌دانم چند نفر از مردم بریتانیا می‌دانند که ما با ارائه اطلاعات پیش‌دستانه درباره حملات قریب‌الوقوع به بریتانیا، جان چه تعداد از آنها را نجات دادیم.» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی معتقد است با همه اینها، دولت انگلیس با اسلام‌گرایان مماشات می‌کند: «فشاری از درون بریتانیا وجود دارد تا این نیرو‌های مختلف اسلام‌گرا در بریتانیا را راضی و خشنود نگه دارند؛ و وقتی کار راضی کردن [و امتیاز دادن]را شروع می‌کنید، دیگر متوقف نمی‌شوید. این درسی است که می‌آموزیم. چرچیل آن را «خواب دموکراسی‌ها» می‌نامید. منظورش این بود که دموکراسی‌ها نوعی حالت خواب‌رفتگی دارند در حالی که دشمنان‌شان شروع به حمله به آنها می‌کنند... تا زمانی که صدای گوش‌خراش زنگ خطر را بشنوند.» نتانیاهو می‌گوید که از طرف انگلیس و غرب در حال نبرد است: «من آن را «نبرد بریتانیا» می‌نامم، نبرد تمدن غرب علیه این وحشی‌ها» و ادامه می‌دهد: «و اسرائیل به عنوان آن شیطان بزرگ تصویر می‌شود. ما شیطان نیستیم. ما کشوری کوچک هستیم که اینجا در قلب خاورمیانه می‌جنگیم؛ نه تنها برای محافظت از خودمان، بلکه برای محافظت از کشور‌های عربی مدرن در برابر سلطه‌جویی ایران و این نیرو‌های نیابتی آدم‌کش.» نخست‌وزیر اسرائیل هشدار داده که رابطه اسرائیل با انگلیس «به حدی در خطر وخامت است» که به گفته او لندن «برای جلب نظر پایگاه سیاسی خود، رفتاری خودسرانه و قانون‌شکنانه در پیش گرفته است؛ درست مانند یک دولت یاغی. او هشدار داده که «اگر بریتانیا کنترل مرزهایش را دوباره به دست نیاورد، بریتانیا را از دست خواهید داد.»

 چالشی فراتر از انگلیس
گفت‌وگوی نتانیاهو با دیلی‌میل، تنها چند روز بعد از رویداد فلای‌دبی انجام شده، رویدادی که روایت رسمی در سرزمین‌های اشغالی آن را یک حادثه تروریستی می‌داند که می‌توانست حدود ۱۷۰یهودی را در یک هواپیمای مسافربری، به شیوه ۱۱ سپتامبر از میان بردارد. ناتالی لیسبونا، خبرنگار دیلی‌میل، گفت‌وگوی خود با نتانیاهو را با این جملات آغاز می‌کند: «دسترسی به مردی که - به استثنای دونالد ترامپ - احتمالاً شدید‌ترین تدابیر حفاظتی در جهان برای او اعمال می‌شود، هرگز کار ساده‌ای نبود»، تصویری که فقط بخشی از وضعیت پیرامون اسرائیل را ارائه می‌کند. نتانیاهو، در این گفت‌و‌گو سیاست‌های حزب کارگر در قبال اسرائیل را عامل دامن زدن به آن‌چیزی خوانده که او تعبیر یهودستیزی از آن دارد، اما به نظر می‌رسد، معضل مناسبات با انگلیس که نقشی غیرقابل‌انکار در تأسیس اسرائیل داشته، فقط بخشی از معضل کلی اسرائیل نتانیاهو با جهان است. گزارش مرکز افکارسنجی پیو نشان می‌دهد نگاه منفی به اسرائیل در بخش بزرگی از افکار عمومی جهان تثبیت شده و در امریکا نیز نگاه به اسرائیل و حتی اسرائیلی‌ها، در سال‌های اخیر منفی‌تر شده است. در حالی که ۱۰ روز قبل ده‌ها رهبر جهان پیش چشم دوربین‌های خبری، سخنرانی سالانه نتانیاهو در سازمان ملل را ترک کردند، مؤسسه میتم از «بحران دیپلماتیک بی‌سابقه» و افت شدید تصویر بین‌المللی اسرائیل در ارزیابی سیاست خارجی ۲۰۲۶ سخن گفته است. حادثه فلای‌دبی نیز، جدا از اینکه چه کسی آن را طراحی و اجرا کرد، در چنین فضایی اتفاق افتاده است. مقام‌های اماراتی اکنون می‌گویند کمک‌خلبان عمانی پرواز FZ۱۰۷۳ با حدود ۱۷۰سرنشین، عمدتاً اسرائیلی، با تبر به خلبان حمله کرده و قصد داشته کنترل هواپیما را در دست بگیرد؛ دادستانی امارات این حادثه را «حمله تروریستی» توصیف کرده، هرچند انگیزه نهایی همچنان در دست بررسی است. در چنین فضایی، حتی رهبران اسرائیلی نیز به نخست‌وزیر آن بی‌اعتمادند. ایهود باراک، نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی دیروز گفت که بنیامین نتانیاهو به دنبال فراهم کردن شرایط برای ورود به جنگی است که بتواند به تعویق انتخابات منجر شود و با اشاره به اینکه «نتانیاهو همان‌طور که نفس می‌کشد، دروغ می‌گوید»، تصریح کرد که نگرانی‌های واقعی وجود دارد که نتانیاهو تصمیمات خود را نه بر اساس منافع امنیتی، بلکه با هدف حفظ بقای سیاسی و شخصی خود اتخاذ کند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: اسرائیل ، رژیم صهیونیستی ، لندن
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