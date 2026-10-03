امریکا و اروپا در سالگرد مکانیسم ماشه علیه ایران بیانیه دادند

جوان آنلاین: امریکا و شماری از کشور‌های دیگر با مشارکت رژیم صهیونیستی در نخستین سالگرد بازگشت تحریم‌های غیرقانونی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران با دستاویز سازوکار ماشه، بر ادامه اجرای تعهدات ناشی از قطعنامه‌های بازاعمال‌شده تأکید کردند.

«ابتکار امنیت مقابله با اشاعه» عبارتی است که تحت عنوان آن بیانیه‌ای تهیه شده تا در سالگرد بازگشت محدودیت‌های سازمان ملل علیه ایران، کشور‌هایی که آن را امضا می‌کنند، یک بار دیگر بر تعهد خود به اجرای تمامی تعهدات مرتبط با قطعنامه‌های بازاعمال‌شده شورای امنیت تأکید کنند. در این بیانیه آمده است که ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵، (۵ مهرماه ۱۴۰۴) شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، پس از تکمیل روند «بازگشت خودکار تحریم‌ها» بار دیگر لازم‌الاجرا شدند و فرانسه، آلمان و انگلیس با شعار واکنش به عدم پایبندی مستمر ایران به تعهدات هسته‌ای خود تحت برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) پرچم‌دار این روند بودند.

تداوم جلوگیری از عرضه، فروش یا انتقال اقلام، مواد، تجهیزات، کالا‌ها و فناوری‌هایی به ایران که می‌تواند به فعالیت‌های هسته‌ای حساس از نظر اشاعه یا توسعه سامانه‌های حمل سلاح هسته‌ای کمک کند، موضوعی است که در این بیانیه بر آن تأکید شده است. امضاکنندگان همچنین بر حفظ محدودیت‌های مربوط به عرضه، فروش یا انتقال تسلیحات و تجهیزات مرتبط به ایران یا از آن تأکید کردند. جلوگیری از انتقال مستقیم یا غیرمستقیم اقلام مرتبط با سلاح‌های کشتار جمعی، سامانه‌های حمل آنها از جمله پهپاد‌ها و سایر اقلام مشمول محدودیت‌های تسلیحاتی بازاعمال‌شده سازمان ملل، دیگر مواردی هستند که امضاکنندگان این بیانیه بدون لحاظ کردن زرادخانه‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی بر آن پافشاری کردند. کشور‌های مذکور همچنین بر تسهیل تبادل سریع اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های ادعایی ایران میان اعضا، بازبینی قوانین داخلی در صورت نیاز و اتخاذ اقدامات مشخص در حمایت از تلاش‌های رهگیری و جلوگیری از انتقال اقلام مرتبط با فعالیت‌های ادعایی ایران تأکید کردند.

تکرار همکاری تهران با آژانس

امضاکنندگان از جمله رژیم صهیونیستی که خود عامل تهدید جدی در منطقه است، مدعی شدند که از تلاش‌ها برای اجرای تعهدات ناشی از قطعنامه‌های شورای امنیت و همچنین فعالیت‌هایی که به ادعای آنها در راستای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای انجام می‌شود، از جمله اقدامات مرتبط با «عملیات طرد اقتصادی» ظالمانه امریکا استقبال می‌کنند. نکته برجسته دیگر در این بیانیه ضدایرانی، اشاره به لزوم پایبندی ایران به تعهدات خود در زمینه منع اشاعه است، به‌طوری که نه‌تنها هیچ خواسته‌ای مبنی بر محکومیت حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران در آن به چشم نمی‌خورد، بلکه از تهران خواسته شده به صورت کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و به نگرانی‌های جامعه بین‌الملل درباره اشاعه پاسخ دهد. این بیانیه به امضای آلبانی، آرژانتین، استرالیا، اتریش، بحرین، بلیز، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، کانادا، کلمبیا، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، جمهوری دومینیکن، استونی، میکرونزی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، رژیم اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، لتونی، لیبریا، لیختن‌اشتاین، لیتوانی، جزایر مارشال، مولداوی، مونته‌نگرو، مغرب، هلند، نیوزیلند، مقدونیه شمالی، نروژ، پالائو، پاناما، پاراگوئه، لهستان، پرتغال، کره‌جنوبی، رومانی، سان‌مارینو، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، ترینیداد و توباگو، اوکراین، انگلیس، امریکا و دولت مستعفی یمن رسیده است.