جوان آنلاین: با تشدید تنش‌ها بین عربستان و انصارالله یمن، پاکستان از برگزاری نشست اضطراری اعضای «پیمان مکه» برای بررسی نحوه تعامل با صنعا خبر داد؛ نشستی که گفته می‌شود پیشنهاد ایران نیز در آن بررسی خواهد شد. با این حال، به نظر می‌رسد محور اصلی رایزنی‌ها، بررسی راه‌های تشدید فشار بر انصارالله باشد؛ موضوعی که گزارش رویترز درباره احتمال آماده‌سازی عربستان برای حمله‌ای گسترده نیز آن را تأیید می‌کند. در مقابل، نیرو‌های صنعا با ادامه حملات به اهدافی در خاک عربستان و مواضع مزدورانش، فشار بر سعودی‌ها را افزایش داده‌اند.

پس از درخواست‌های مکرر عربستان از متحدانش در چارچوب توافق مکه برای اعزام نیرو و تأمین تسلیحات با هدف مقابله با انصارالله یمن، به نظر می‌رسد شرکای ریاض اکنون در حال بررسی راه‌های همکاری و حمایت از عربستان در برابر نیرو‌های یمنی هستند.

محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان روز شنبه گفته که یک نشست اضطراری بین اعضای توافق مکه برگزار خواهد شد. به گفته اسحاق دار، در جلسه آتی همچنین پیشنهاد ایران مبنی بر حل مسئله یمن از طریق سیاسی مورد بحث قرار خواهد گرفت. کشور‌های ترکیه، پاکستان و عربستان، اعضای پیمان دفاعی مکه را تشکیل می‌دهند. ذیل این پیمان، هر سه کشور متعهد شده‌اند که «حمله به یک کشور، حمله به سایر کشورها» قلمداد شود. پاکستان و ترکیه تاکنون هیچ اقدام عملی در حمایت از عربستان که در برابر حملات ممتد یمنی‌ها گیر افتاده است، انجام نداده‌اند و اخیراً اسلام‌آباد اعلام کرده ۴۰ هزار نیرو را به عربستان اعزام خواهد کرد تا از امنیت این کشور دفاع کنند ولی این اقدام هنوز عملی نشده است.

هرچند قرار است پیشنهاد ایران در نشست آتی اعضای توافق مکه مورد بررسی قرار گیرد، اما به نظر می‌رسد محور اصلی این نشست، بررسی راه‌های افزایش همکاری‌های دفاعی میان سه کشور برای مقابله با یمن باشد. در این چارچوب، رویترز دیروز گزارش داد که عربستان برای یک حمله زمینی تمام‌عیار به یمن در هفته‌های آینده آماده می‌شود.

رویترز با استناد به شش مقام آسیایی و غربی گزارش داد که دو گزینه در حال بررسی است؛ یک حمله متمرکز بر بازپس‌گیری تنگه باب‌المندب، یا یک حمله گسترده‌تر شامل حملات سعودی- یمنی علیه استان‌های بیدا، مأرب، تعز و الجوف که تحت کنترل انصارالله هستند. بر این اساس، بیش از ۱۰۰ هزار مزدور یمنی ممکن است با حمایت هوایی عربستان بسیج شوند. این تحرکات درحالی است که تمامی اقدامات دو ماه اخیر عربستان برای مقابله با انصارالله به شکست منتهی شده و اصرار ریاض بر تشدید تنش، تنها به افزایش خسارات و تلفات این کشور منجر می‌شود.

حملات مستمر انصارالله

همزمان با افزایش تحرکات عربستان برای جلب حمایت و کمک متحدانش، رزمندگان انصارالله نیز دامنه عملیات خود را علیه زیرساخت‌ها و مواضع مزدوران ریاض گسترش داده‌اند.

نیرو‌های مسلح یمن با استفاده از موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپاد، چندین هدف را در خاک عربستان سعودی مورد حمله قرار دادند. بر اساس اعلام منابع عربی، یکی از اهداف اصلی این حملات، مخازن شرکت ملی نفت عربستان (آرامکو) در ریاض بوده است. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند که آتش‌سوزی گسترده‌ای در ریاض رخ داده است. رویترز دیروز به نقل از یک شاهد عینی از برخاستن ستون بزرگ دود و آتش در نزدیکی یکی از تأسیسات شرکت نفتی آرامکو در ریاض خبر داد. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض نیز به دلیل این حملات با اختلال شدید در فعالیت پروازی مواجه شده و پرواز‌ها با تأخیر یا لغو گسترده روبه‌رو شده‌اند.

از سوی دیگر، درگیری‌های شدیدی بین انصارالله و نیرو‌های وابسته به سعودی در چندین جبهه در شهر تعز رخ داده است. نیرو‌های صنعا در جبهه‌های «الشمایتین» و «جبل حبشی» پیشروی داشته‌اند.

رهبران صنعا هشدار داده‌اند تا زمانی که عربستان از محاصره یمن عقب‌نشینی نکند و به تشدید تنش‌ها ادامه دهد، محاصره دریایی این کشور ادامه خواهد یافت و قاعده «تنش در برابر تنش و زیرساخت در برابر زیرساخت» را اجرایی خواهند کرد.