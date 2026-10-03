روز آخر به نام والیبال، کشتی و تکواندو

جوان آنلاین: کاروان شجره طیبه میناب با کسب ۱۹ مدال طلا، ۱۸ نقره، ۱۵ برنز و ایستادن در جایگاه ششم جدول توزیع مدال‌ها به کار خود در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا در ژاپن پایان داد.

آخرین روز بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ با مدال‌آوری ورزشکاران ایران در رشته‌های کشتی، تکواندو، پدل و والیبال همراه بود. در کشتی دو مدال طلا به دست آمد. در تکواندو یک طلا، یک نقره و یک برنز کسب شد. پدل‌بازان ایران هم برنزی شدند و والیبال ایران مقابل تنها حریف خود در آسیا، یعنی ژاپن به پیروزی ارزشمند ۳ بر یک دست یافت تا آخرین مدال به رنگ طلا به نام والیبال ضرب شود، مدالی که جایگاه ششم کاروان ایران را تضمین کرد.

کشتی آزاد با کسب دو مدال خوش‌رنگ طلا به پایان رسید. یونس امامی در ۷۴ و امیرعلی آذرپیرا در ۹۷ کیلوگرم، دو مدال طلای خوش‌رنگ برای ایران کسب کردند. به این ترتیب کار تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب چهار مدال طلا توسط محمد نخودی، امیرحسین زارع، یونس امامی و امیرعلی آذرپیرا به پایان رسید.

دیروز و در رقابت‌های تکواندو، فاطمه احمدی در ۶۷ کیلوگرم به نشان ارزشمند برنز دست پیدا کرد. مهدی حاج‌موسایی با وجود شایستگی تمام به مدال نقره این مسابقات بسنده کرد، اما آرین سلیمی، قهرمان المپیک با ارائه نمایش‌های مقتدرانه حریفان خود را یکی پس از دیگری مغلوب کرد تا مدال خوش‌رنگ طلا را به گردن بیاویزد. در پایان رقابت‌های تکواندو، ایران با دومدال طلا، یک نقره و یک برنز بعد از کره‌جنوبی در جایگاه دوم این مسابقات قرار گرفت.

پیام خانلرخانی، سرمربی تیم تکواندو مردان ایران پس از درخشش شاگردانش گفت: «کسب مدال طلای آرین سلیمی، مدال نقره مهدی حاج‌موسایی، مدال طلای ساغر مرادی و مدال برنز فاطمه احمدی را به همه هموطنان عزیزم تبریک می‌گویم. سطح مسابقات واقعاً بالا بود و نتایجی که به دست آمد نشان داد همه کشور‌ها با آمادگی کامل در این رقابت‌ها شرکت کرده بودند. برای ما مسابقات آسیایی تقریباً حکم مسابقات جهانی را دارد. تمام رقبای قدرتمند ما در سطح جهان، از جمله کره‌جنوبی، چین، اردن، قزاقستان و ازبکستان در آسیا حضور دارند و می‌توان گفت آسیا برای ما یک جام‌جهانی

کوچک است.»

مهروز ساعی، سرمربی تیم ملی بانوان هم گفت: «بسیار خوشحالیم که این افتخار نصیب تکواندو ایران شد که در مجموع رقابت‌های کیوروگی و پومسه به مقام دوم برسد و در بخش تیمی کیوروگی مردان و زنان نیز عنوان نخست را کسب کنیم. برای نخستین بار در تاریخ تکواندو بانوان ایران توانستیم در بازی‌های آسیایی مدال طلا کسب کنیم. این اتفاق بزرگی برای تکواندو بانوان کشور بود و خدا را شکر می‌کنیم تلاش‌هایی که با نسل جدید و دختران جوان کشورمان انجام دادیم، در چنین میدان بزرگی به نتیجه رسید.»

ساعی ادامه داد: «این مسیر را گام‌به‌گام با نسل جدید طی و کم‌کم پیشرفت کردیم. اعتماد ما به جوان‌ها نتیجه داد. رقبای ما بسیار سرسخت بودند و تکواندوکاران آسیایی واقعاً پیشرفت کرده‌اند. رقبای اصلی ما در این مسابقات همان رقبای المپیکی و جهانی‌مان بودند.»

دیروز همچنین در دیدار رده‌بندی تمام ایرانی مسابقات پدل، تیم جمشیدی و شاهی موفق شد تیم روغنی و گلستانی را شکست دهد و به مدال برنز این رشته دست پیدا کند. در واترپلو هم ایران با قبول شکست مقابل چین عنوان چهارمی مسابقات را به دست آورد.



اما در پایان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا و افتخارآفرینی‌های ورزشکاران کاروان شجره طیبه برای ایران، محمود خسروی‌وفا، رئیس کمیته ملی المپیک در نامه‌ای به مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی‌خامنه‌ای کسب موفقیت‌های به دست آمده را تبریک گفت. در بخشی از این نامه آمده است:

محضر مبارک حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی‌خامنه‌ای، رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران (مدظله‌العالی)

سلام علیکم.

با دلی لبریز از عشق و سربلندی، حسب وظیفه بر خود واجب دانستم تا گزارش حضور کاروان ورزشی ایران را در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی به پیشگاه رهبر عزیز و مقتدر انقلاب تقدیم کنم.

نام کاروان ما در این دوره «فرشتگان میناب» بود، این فرشتگان کوچک، فرزندان قائد شهید بودند و یاد و نامشان بر دل همه ما سنگینی می‌کرد. هر ورزشکار ما با این نام بر تن، پا به میدان گذاشت و گویی بار امانتی را بر دوش داشت. می‌خواستند با هر مدال، لبخندی بر لب خانواده‌های داغدار بنشانند و نتیجه‌ای بگیرند که حتی از دوره‌هایی که کشور درگیر جنگ نبود بهتر باشد.

بانوان کاروان با حجاب اسلامی؛ وقار و متانت و در اوج اقتدار، مدال‌های ارزشمندی را به نام ایران ثبت کردند و نشان دادند که زن ایرانی در میدان ورزش نیز الگوی عزت و استقامت است. کاروان ما نسبت به دوره پیشین تعداد مدال‌های طلای بیشتری کسب کرد و جایگاهی رفیع‌تر به دست آورد.

هر کدام از این مدال‌ها را ورزشکاران ما با اشک شوق و با یاد شهدا بر گردن آویختند و من این مدال‌ها را هدیه‌ای ناچیز به پیشگاه ملت بزرگ ایران و خانواده‌های معزز شهدا می‌دانم. سربازان ایران، یعنی ورزشکاران کاروان «فرشتگان میناب»، اعلام می‌کنند که از این پس نیز در هر میدانی؛ چه کف خیابان، چه جبهه‌های جنگ و چه میادین ورزشی آماده‌اند در کنار مردم باشند و برای عزت و سربلندی ایران عزیز جانفشانی کنند. ما سربازان و جان‌فدایان ایرانیم.

این افتخار را به رهبر معظم انقلاب، به خانواده‌های شهدا، به ملت بزرگ و شریف ایران و به همه ورزشکاران و مربیان و پشتیبانان کاروان، به‌ویژه دولت خدوم و مردمی تبریک می‌گویم. با دعای شما و حمایت مردم، ورزشکاران ایران اسلامی همچنان در همه میدان‌ها سرافراز خواهند بود.

محمود خسروی‌وفا

رئیس کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران