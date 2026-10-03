جوان آنلاین: قرار بود با اجرای طرح یکسان‌سازی، حقوق بازنشستگان در طول پنج سال با تورم روز منطبق شود، اما از سال ۱۴۰۳ تاکنون که متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در دستور کار دولت قرار گرفته، آنها حتی ریالی بابت این طرح دریافت نکرده‌اند. حال دولت در راستای حمایت از معیشت این قشر از جامعه اعلام کرده، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سازمان تأمین اجتماعی به طور کامل انجام شده است و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق کشوری نیز حداکثر تا بهمن‌ماه پایان خواهد یافت.



در اقتصاد تورمی، هر سال سرعت رشد دستمزدها، اختلاف قابل توجهی با سرعت رشد قیمت‌ها دارد و همین موضوع، سبب کاهش مداوم قدرت خرید مردم می‌شود. بازنشستگان که کمترین میزان افزایش حقوق را به نسبت کارگران و کارمندان شاغل شامل می‌شوند، بیش از سایر اقشار نیاز به حمایت‌های دولت دارند. در این راستا، سال ۱۴۰۲، مجلس قانون یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان را تصویب کرد و مقرر شد از سال نخست اجرای قانون برنامه هفتم، طی سه سال حقوق بازنشستگان همسان‌سازی شود و افزایش یابد، به‌طوری که در سال سوم حقوق این قشر با بازنشستگان همان سال برابری کند. تصویب این مصوبه، به جهت برقراری عدالت بین حقوق شاغلان و بازنشستگان صورت گرفت و این مصوبه به معنای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق شاغلان مشابه و هم‌تراز است. متأسفانه جدول مورد توافق قانون مجلس، برای سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ توسط مدیرعامل وقت سازمان تأمین اجتماعی به مرحله اجرا درنیامد. در زمان تصویب این قانون کنشگران معتقد بودند با وجود اینکه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده و بودجه‌ای نیز برای این کار در نظر گرفته شده است، مشخص نیست که منابع مالی لازم برای اجرای این موضوع از کجا تأمین خواهد شد. این در حالی بود که همواره، کارشناسان اقتصادی بار‌ها در مورد کمبود منابع صندوق‌های بازنشستگی هشدار داده و تأکید کرده‌اند که این صندوق‌ها در شرف ورشکستگی هستند.

تعیین تکلیف طرح همسان‌سازی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگویی در رسانه ملی به روند پرداخت معوقات بازنشستگان برای بازه زمانی سه ماهه فصل بهار اشاره کرد و گفت: معوقات فروردین در شهریور و باقی معوقات، گروهی در آبان و بخشی نیز در آذر پرداخت خواهد شد. ضمن آنکه تا پایان مهر برای حداقل یک استان کیف پول الکترونیک طراحی می‌شود که به کمک آن زمان پرداخت به حداقل مدت زمان ممکن می‌رسد و بدین ترتیب می‌توان معوقات را با سرعت بالاتری تسویه کرد. احمد میدری از اجرای کامل طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سازمان تأمین اجتماعی و پیشرفت بالای ۹۰ درصدی آن در صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد و افزود: این طرح برای بازنشستگان صندوق کشوری که مشمول صریح قانون بودند، اجرایی شده و فقط بخش‌های معدودی به دلیل ابهامات حقوقی، به‌ویژه در دستگاه‌هایی مانند وزارت کشور و آموزش‌وپرورش، باقی مانده بودند که با رایزنی‌های انجام شده با سازمان برنامه و بودجه، منابع لازم برای رفع این چالش‌ها تأمین شده است.

وی تأکید کرد: بر این اساس، با اقداماتی که در ماه گذشته برای اقشار خاص انجام شد، بخش اعظم این فرایند به سرانجام رسیده و اکنون فقط گروه محدودی برای تکمیل نهایی باقی مانده‌اند که حداکثر تا بهمن امسال انجام می‌گیرد. وی اظهار کرد: این وزارتخانه برای اصلاح ساختار مدیریتی در شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی، سامانه رصد و پایش مدیران را راه‌اندازی کرده است. به این ترتیب با هدف تحقق اصل امانتداری، صلاحیت تخصصی و سوابق حرفه‌ای تمامی مدیران براساس معیار‌های رتبه‌بندی ارزیابی شده است و تاکنون منجر به شناسایی و آغاز فرایند جابه‌جایی بیش از ۲۵۰ مدیر فاقد صلاحیت از میان هزار و ۹۰۰ مدیر بررسی شده است. وی با اشاره به تلاش دولتمردان برای حل مشکلات اقتصادی کشور در شرایط جنگ، تحریم و محاصره اقتصادی و دریایی اظهار داشت: با وجود محاصره دریایی، تلاش ارکان دولت برای واردات کالا‌های اساسی از مسیر‌های جایگزین در حال انجام است تا مردم با مشکلی روبه‌رو نشوند.

وی با بیان اینکه با وجود تشدید تحریم‌ها علیه ملت ایران و محاصره دریایی، ملت ایران مستحکم ایستاده است و این ایستادگی دنیا را متحیر کرده، افزود: اگر امروز کشور در حوزه اقتصادی دستاوردی کسب می‌کند به علت همگرایی دولت و مجلس است که با هم راهبرد وفاق ملی را پیش می‌برند و باید دید که چگونه می‌توان این همگرایی را در همه حوزه‌ها گسترش و تأمین داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه دولت همه توان خود را برای حل مشکلات اقتصادی به کار گرفته است، افزود: دولت برای تداوم این مسیر و مقابله با چالش‌های موجود، نیازمند شناخت مسئله، همدلی و ایجاد راه‌حل با همکاری قوای مقننه و مجریه است.

اجرای طرح کالابرگ دستاورد بزرگی بود

میدری اجرای طرح کالابرگ را دستاوردی بزرگ دانست و با بیان اینکه افزایش رقم کالابرگ نیاز به دهک‌بندی دقیق جامعه دارد، گفت: عملکرد پایگاه رفاه ایرانیان با وجود آنکه یکی از پیشرفته‌ترین پایگاه‌های رفاه در جهان است، دارای اشکالاتی است که مورد انتقاد نمایندگان مجلس قرار دارد که باید رفع شود تا دولت بتواند برای افزایش کالابرگ گروه‌های خاص و تحت حمایت اقدام کند. وزیر تعاون از همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تجمیع اطلاعات خانوار‌ها با هدف کاهش خطای آماری در دهک‌بندی و تخصیص کالابرگ به دهک‌های اولویت‌دار خبر داد.

میدری به تغییر شیوه توزیع کالابرگ، حمایت‌های معیشتی و احتمال افزایش ۵۰ درصدی یارانه در صورت تأمین منابع مالی از ۱۵ مهر اشاره کرد و افزود: مدل سنتی دهک‌بندی به دلیل محدودیت‌های تحلیلی، کنار گذاشته شده و جای خود را به دسته‌بندی سه‌گانه وسع پایین، متوسط و بالا داده است. در این فرایند، با تجمیع داده‌های وزارتخانه‌های اقتصاد، رفاه و ارتباطات، شاخص‌های دارایی و درآمدی به دقت احصا می‌شود تا یارانه‌ها و حمایت‌ها هدفمندتر از گذشته به گروه‌های نیازمند اختصاص یابد و این سازوکار جدید از نیمه مهرماه به تدریج اجرایی خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به روند فعالیت طرح بانک زمان اشاره کرد و با بیان اینکه هم‌اکنون این طرح در سطح محلات تهران در حال اجراست، توضیح داد: این طرح با هدف تقویت تعاملات محلی و احیای سرمایه‌های اجتماعی طراحی شده و به افراد اجازه می‌دهد با ارائه خدمات فنی و مهارتی به همسایگان، اعتبار دریافت و خدمات مورد نیاز خود را تأمین کنند، فرایندی که توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تضمین شده است. میدری همچنین گفت: با راه‌اندازی سامانه رصد هوشمند شبکه‌های روابط سببی و نسبی تلاش می‌شود تا با شفاف‌سازی انتصابات و پیمانکاری‌ها، از بروز رانت و فساد جلوگیری شود.