وقوع سیل در اسپانیا

بر اثر بارش شدید باران و وقوع سیلاب در جنوب شرقی اسپانیا، برخی خیابان‌ها به رودخانه‌هایی خروشان مبدل شده‌اند.

جوان آنلاین: به نقل از دویچه وله، مقامات محلی اسپانیا امروز شنبه اعلام کردند که وقوع سیل در شهر «مادریگراس» واقع در جنوب شرقی این کشور، منجر به مرگ زنی ۱۰۲ ساله شده است.

به گزارش مهر، شهر مادریگراس با جمعیتی حدود ۴۰۰۰ نفر، در نزدیکی شهر «آلباسته» در منطقه خودمختار «کاستیا-لا مانچا» در اسپانیا واقع شده است.

مقامات اعلام کردند که به دلیل وقوع سیل در این شهر، ۹۰ نفر نیازمند عملیات نجات شدند.

رسانه‌های محلی اسپانیا نیز گزارش دادند که پیکر بی‌جان این زن سالخورده در حالی در خانه‌اش پیدا شد که سطح آب سیل در آنجا به عمق یک متر (۳.۲ فوت) رسیده بود.

وقوع سیل در این منطقه ناشی از بارش‌های سیل آسای مداوم است و باعث شده برخی خیابان‌ها به رودخانه‌هایی خروشان مبدل شوند.

مقامات اسپانیایی اعلام کردند که میزان بارش در مادریگراس به حدود ۱۴۰ لیتر در هر متر مربع رسیده است.