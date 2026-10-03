کد خبر: 1382480
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۵۷
بين‌الملل » اخبار كلی

وقوع سیل در اسپانیا

3 بر اثر بارش شدید باران و وقوع سیلاب در جنوب شرقی اسپانیا، برخی خیابان‌ها به رودخانه‌هایی خروشان مبدل شده‌اند.

جوان آنلاین: به نقل از دویچه وله، مقامات محلی اسپانیا امروز شنبه اعلام کردند که وقوع سیل در شهر «مادریگراس» واقع در جنوب شرقی این کشور، منجر به مرگ زنی ۱۰۲ ساله شده است.

به گزارش مهر، شهر مادریگراس با جمعیتی حدود ۴۰۰۰ نفر، در نزدیکی شهر «آلباسته» در منطقه خودمختار «کاستیا-لا مانچا» در اسپانیا واقع شده است.

مقامات اعلام کردند که به دلیل وقوع سیل در این شهر، ۹۰ نفر نیازمند عملیات نجات شدند.

رسانه‌های محلی اسپانیا نیز گزارش دادند که پیکر بی‌جان این زن سالخورده در حالی در خانه‌اش پیدا شد که سطح آب سیل در آنجا به عمق یک متر (۳.۲ فوت) رسیده بود.

وقوع سیل در این منطقه ناشی از بارش‌های سیل آسای مداوم است و باعث شده برخی خیابان‌ها به رودخانه‌هایی خروشان مبدل شوند.

مقامات اسپانیایی اعلام کردند که میزان بارش در مادریگراس به حدود ۱۴۰ لیتر در هر متر مربع رسیده است.

برچسب ها: سیل ، اسپانیا ، عملیات نجات
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

بدون شرح

آمریکا میان پذیرش شکست و بحران اقتصادی

پول حقیقی به بورس برگشت

رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

قتل همسر پس از برنده شدن در لاتاری

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

پرتغال به صدرنشینی زودهنگام می‌اندیشد 

پیامد‌های داخلی و خارجی سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

۱۹ نفتکش آبکش شد

«ائتلاف انتخاباتی ۵» علیه نتانیاهو  کلید خورد

دیپلماسی ترمز افزایش قیمت نفت را کشید!

پدر، عشق، پسر

۳ میلیون سگ ولگرد و ۴۴۵ هزار حیوان گزیدگی خسارت دخالت در حیات وحش

رمزارز‌ها متهم اصلی خاموشی‌های تابستانه

مهر هم رسید ولی کتاب درسی نرسید!

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

قالیباف به ترامپ: بچرخ تا بچرخیم

جنگ «دستور کار» در نیویورک

زمان ترخیص کالا از گمرکات قیچی می‌شود

کام چایکاران شیرین می‌شود

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

 چک دیجیتال بانک ملی ایران؛ ساده، امن و در دسترس

آبروریزی مالکان اماراتی در من‌سیتی

تاریخ‌سازی با برنز آسیا 

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

ورزشکار «کیفیت‌لازم» است، مدیر نه؟! 

کالابرگ حریف تورم نمی‌شود

حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

اکران خصوصی «جانشین»

هفتمین طلا به نام دوومیدانی

سوگلی‌های فدراسیون!

طلا‌های سرنوشت‌ساز

تخته‌گاز پارس جنوبی برای تأمین گاز ایران پارسی

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

می‌جنگیم حتی آخرالزمانی!

عراق در آستانه طغیان علیه محاصره ایران

جابه‌جایی جهانی در قدرت امریکا

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!
گفت‌وگوی «جوان» با همسر مهندس شهید سجاد باقری از شهدای جنگ تحمیلی ۴۰روزه
رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!
این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید
فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟
اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر
«انسان‌رسانه» آزاده باید روایت جنگ را در دست بگیرد
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
یاد‌ها و یادمان‌هایی از سیره زنده‌یادآیت‌الله شبیری/ او مظهر اتحاد شیعه بود
سوگلی‌های فدراسیون!
وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند
اکران خصوصی «جانشین»
پدر، عشق، پسر
مهد کودک ملل‌متحد!
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ برای عاقبت‌بخیری‌اش دعا کردم
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار