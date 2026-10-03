کد خبر: 1382472
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تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۴
بين‌الملل » اخبار كلی

حمله رژیم سعودی به بیمارستان «السبعین» یمن

3 وزارت بهداشت یمن اعلام کرد که جنگنده‌های عربستان سعودی نزدیکی بیمارستان السبعین در صنعا را بمباران کردند.

جوان آنلاین: وزارت بهداشت یمن امروز شنبه با انتشار بیانیه‌ای، حملات هوایی عربستان سعودی به نزدیکی بیمارستان بخش مادران و نوزادان «السبعین» در صنعا، پایتخت یمن، را به‌شدت محکوم کرد.

به گزارش تسنیم، بر اساس این بیانیه، جنگنده‌های عربستان سعودی ظهر امروز حملاتی را به نزدیکی این بیمارستان انجام دادند که به آسیب شدید به بیمارستان و بخش‌های داخلی آن منجر شد.

وزارت بهداشت یمن افزود که این حملات موجب مجروح شدن شماری از افراد و ایجاد حالت وحشت و هراس میان بیماران و مراجعان به بیمارستان شده است.

در ادامه این بیانیه تأکید شده است: «هدف قرار دادن بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و نشان‌دهنده اصرار دشمن بر محروم کردن ملت ما از دسترسی به خدمات بهداشتی ایمن است».

وزارت بهداشت یمن در پایان از جامعه بین‌الملل و سازمان‌های حقوق بشری خواست مسئولیت قانونی و اخلاقی خود را بپذیرند و برای توقف این نقض‌های مستمر تلاش جدی کنند.

بیمارستان السبعین یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مراکز درمانی در صنعا و یمن است که خدمات تخصصی به مادران و کودکان ارائه می‌دهد. در سال‌های اخیر، حملات به مراکز بهداشتی در یمن بار‌ها از سوی نهاد‌های بین‌المللی محکوم شده است.

بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، از آغاز درگیری‌ها در یمن، صد‌ها مرکز درمانی تخریب یا آسیب دیده‌اند و سیستم بهداشتی این کشور به‌شدت فروپاشیده است.

برچسب ها: عربستان سعودی ، یمن ، صنعا
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