کد خبر: 1382467
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تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۸
بين‌الملل » اخبار كلی

سازمان ملل: کودکان افغانستان در معرض خطر مواد منفجره عمل نکرده هستند

3 سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفت که کودکان افغانستان همچنان در معرض خطر مواد منفجره عمل نکرده هستند.

جوان آنلاین: «استفان دوجاریک»، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل با اشاره به کشته شدن سه کودک در افغانستان بر اثر مواد منفجره عمل نکرده، گفت: کودکان به‌دلیل ماهیت و ظاهر برخی از این مواد، به اسباب‌بازی، در برابر آنها آسیب‌پذیری بیشتری دارند.

به گزارش تسنیم، دوجاریک در پاسخ به پرسشی درباره الگوی وقوع حوادث مرتبط با مهمات منفجر نشده در افغانستان، اظهار داشت: کودکان ممکن است این مواد را به دلیل شباهت ظاهری به اسباب‌بازی نشناسند و از خطر آنها آگاه نباشند.

وی تأکید کرد: به همین دلیل، آموزش جوامع محلی درباره خطرات مواد منفجره یکی از محور‌های اصلی اقدامات سازمان ملل است.

سخنگوی سازمان ملل افزود برنامه‌های آموزش خطرات مواد منفجره در افغانستان و دیگر مناطق آلوده، از جمله غزه، اجرا شده است و کارشناسان «سرویس اقدام مین سازمان ملل» در این زمینه فعالیت می‌کنند. وی با این حال تأکید کرد برای ادامه این اقدامات به منابع مالی بیشتری نیاز است.

بر اساس تازه‌ترین داده‌های سرویس اقدام مین سازمان ملل، افغانستان همچنان با حجم گسترده‌ای از بقایای مواد منفجره جنگی روبه‌رو است.

بر اساس گزارش این نهاد، در سال ۲۰۲۵ به‌طور میانگین حدود ۴۰ غیرنظامی در هر ماه بر اثر مواد منفجره کشته یا زخمی شدند و حدود ۷۰ درصد قربانیان را کودکان تشکیل می‌دادند.

به گزارش سازمان ملل، بیش از یک‌هزار کیلومتر مربع از اراضی افغانستان همچنان آلوده به مواد منفجره است. این آلودگی زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داده و حدود ۹۰۰ مرکز آموزشی و بیش از ۲۰۰ مرکز درمانی نیز در فاصله یک کیلومتری مناطق آلوده قرار دارند.

برچسب ها: سازمان ملل ، افغانستان ، مواد منفجره
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