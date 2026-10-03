نماینده پیشین کلیمیان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: لغو واردات خودرو‌های لوکس با دستور رئیس جمهور، اقدامی مثبت در شرایطی است که با محدودیت منابع ارزی مواجه هستیم و می‌تواند منجر به جلب اعتماد عمومی شود.

جوان آنلاین: سیامک مره صدق، نماینده پیشین کلیمیان در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار در پاسخ به این پرسش که توصیه شما به مسئولان برای ارتقای تاب آوری ملی چیست بیان کرد: توصیه اساسی بنده به مسئولان، توجه بیشتر به اقشار آسیب پذیر جامعه است چراکه در شرایطی که فشار اقتصادی بالا می‌رود، بیشترین آسیب به اقشار ضعیف جامعه وارد می‌شود. کسانی که درآمد ثابت و درآمد‌های پایین دارند، بیشترین آسیب را می‌بینند.

به گزارش ایسنا، وی در ادامه با بیان اینکه از نگاه بنده کالابرگ باید به دهک‌های پایین‌تر محدود شود اظهار کرد: باید به دهک‌های پایین کالابرگ بیشتری پرداخت شود. از طرف دیگر ایجاد فروشگاه‌های تعاونی که بتواند نرخ کالا‌ها را ثابت نگه دارد و از تغییرات هیجانی قیمت‌ها جلوگیری کند، می‌تواند گامی موثر برای کمک به اقشار ضعیف جامعه باشد. از طرف دیگر نیازمند نظارت دقیق‌تر و قیمت گذاری دقیق کالا‌ها هستیم.

این فعال سیاسی با تاکید بر اینکه قیمت مواد غذایی باید تحت نظارت دقیق قرار گیرد تصریح کرد: بدین ترتیب جلوی سودجویی عده‌ای گرفته خواهد شد.

این نماینده پیشین مجلس در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه برای ادامه زندگی مردم در شرایط فعلی چه موانعی باید در عرصه سیاست اصلاح یا برداشته شود گفت: به نظر من بهترین کار این است که به سرمایه‌های کوچک و متوسط اجاه جمع شدن و سرمایه گذاری داده شود. به عبارت دیگر بستر برای این کار تسهیل گردد. نباید موانع موجود بر سر راه تولیدکننده در ابعاد کوچک و متوسط برداشته شود.

مره صدق در ادامه تاکید کرد: به جای اینکه سرمایه‌های کوچک و متوسط راهی بازار ارز و طلا شود، باید بستری فراهم کنیم که این دارایی‌های مردم در جایی سرمایه گذاری شود. به عنوان مثال زمانی که سرمایه گذاری در بورس همراه با اعتماد و سودآوری باشد، مردم تشویق می‌شوند تا دارایی‌های خود را به این عرصه بیاورند. از سوی دیگر مهم‌ترین مسئله این است که از چیز‌هایی که منجر به ایجاد تبعیض در نگاه مردم می‌شود یا اختلافات طبقاتی را به رخ مردم می‌کشد، باید جلوی آن گرفته شود.

این فعال سیاسی در ادامه تاکید کرد: یکی از اقدامات جالبی که این روز‌ها رقم خورد، دستور رئیس جمهور مبنی بر لغو واردات خودرو‌های لوکس بود. در شرایطی که کشور با کمبود ارز مواجه است، هیچ دلیلی ندارد که ارز کشور صرف واردات خودور‌های لوکس شود. منابع ارزی که باید صرف واردات کالا‌های اساسی کشور شود، نباید صرف واردات خودرو‌های لوکس گردد. کالایی که فقط یک قشر خاص از آن استفاده می‌کند و به نوعی کالایی برای مانور تجمل و خودنمایی به شمار می‌رود.

وی در پاسخ به این پرسش که برای مقابله با تهدید‌های خارجی چه اقداماتی می‌تواند هم بستگی ملی راتقویت کند افزود: در زمینه مقابله با تهدید‌های خارجی، حضور در میدان مهم‌ترین کار است. از همان روز‌هایی که تهاجم شروع شد، مردم ایران با حضور در میدان ثابت کردند که همواره باهم همراه و همدل هستند. رفع مشکلات اقتصادی مردم و ایجاد ثبات اقتصادی تا حد زیادی می‌تواند به هم بستگی ملی کمک کند.

مره صدق در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه در ارتباط با آینده جوانان چه تصمیماتی باید در اولویت قرار گیرد افزود: اشتغال زایی، یاجاد امکان ازدواج آسان، تغییر فرهنگ لوکس گرایی و تجمل در مراحل ازدواج اقداماتی است که می‌تواند به جوانان کمک بسیار زیاد کند. ایجاد رشته‌های دانشگاهی که زمینه کاری دارد از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به جوانان کمک کند. امروز رشته‌هایی داریم که صرفا سبب می‌شود که چند سال از عمر جوانان صرف درس خواندن شود، اما زمینه شغلی برای آن نداریم.

وی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه در شرایط بحران چگونه می‌توانیم اعتماد به تصمیمات حاکمیت را حفظ و تقویت کنیم گفت: اقتدار و ثبات در تصمیم گیری و شنیدن صدای واحد از سوی حاکمیت توسط مردم سبب می‌شود تا شاهد همدلی و همراهی مردم با حاکمیت باشیم. صدایی که از کل نظام شنیده می‌شود باید یک صدای واحد باشد.