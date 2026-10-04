جوان آنلاین: ارجاع پرونده به شعبه، پیش از ورود قاضی به ماهیت دعوا، بخشی از سازوکار اداری دادرسی است که انتخاب مرجع رسیدگی را در چارچوب قواعد صلاحیت رقم می‌زند و از مهرماه با استقرار ارجاع هوشمند، نحوه تخصیص پرونده‌های قضایی میان شعب بر پایه داده‌های ثبت‌شده و ظرفیت کاری آنها انجام خواهد شد، تغییری که دامنه تصمیم‌گیری انسانی در این مرحله را محدود می‌کند و در مقابل، پرسش‌هایی درباره معیار انتخاب شعبه، نحوه ثبت و کنترل تصمیم سامانه، رسیدگی به خطا‌های احتمالی و حفظ ضوابط قانونی ارجاع ایجاد می‌کند و کیفیت پاسخ به همین مسائل، حدود اثرگذاری این تحول بر نظم رسیدگی قضایی را مشخص خواهد کرد.



ارجاع پرونده در ساختار قضایی صرفاً مرحله‌ای برای تقسیم کار میان شعب نیست، زیرا انتخاب شعبه واجد صلاحیت، بخشی از نظم قانونی رسیدگی است و هر تغییری در سازوکار آن باید با قواعد صلاحیت قضایی، حق دسترسی به مرجع صالح و الزامات دادرسی منصفانه سازگار باشد. هوشمندسازی این فرآیند از همین منظر مهم است، چون پس از اجرای سراسری، بخشی از تصمیمی که پیش‌تر در فرآیند اداری و از سوی نیروی انسانی انجام می‌شد، به سامانه‌ای سپرده خواهد شد که بر پایه مجموعه‌ای از داده‌ها و قواعد از پیش تعریف‌شده عمل می‌کند.

نقطه حساس ماجرا، مرحله‌ای است که چند شعبه از نظر صلاحیت امکان رسیدگی به یک دعوا را دارند. در چنین وضعی، سامانه باید میان شعب واجد شرایط توزیع انجام دهد و معیار این انتخاب اهمیت حقوقی پیدا می‌کند. تعداد پرونده‌های جاری، میزان پرونده‌های مختومه، ظرفیت قضات و کارکنان، نوع دعاوی و حتی پیچیدگی رسیدگی، از جمله داده‌هایی هستند که می‌توانند در طراحی سازوکار تخصیص نقش داشته باشند، اما وزن هرکدام از این متغیر‌ها باید از قبل مشخص باشد تا نتیجه ارجاع تابع قواعد ثابت باشد.

همین جا تفاوت میان «خودکار شدن» و «ضابطه‌مند شدن» روشن می‌شود یعنی یک فرآیند ممکن است کاملاً خودکار باشد، اما اگر معیار‌های آن برای نهاد ناظر یا ذی‌نفع قابل بررسی نباشد، صرف حذف دخالت مستقیم نیروی انسانی به معنای افزایش قابلیت نظارت نیست و ارزش حقوقی سامانه وقتی بیشتر می‌شود که بتوان مسیر تصمیم را بازسازی کرد و مشخص ساخت پرونده بر مبنای کدام اطلاعات و چه قاعده‌ای به شعبه مشخص اختصاص یافته است.

این مسئله با اصل صلاحیت ارتباط مستقیم دارد، ارجاع هوشمند نباید به ابزاری برای انتخاب شعبه خارج از چارچوب صلاحیت قانونی تبدیل شود و سامانه نیز باید پیش از هرگونه محاسبه برای توزیع، محدوده شعب واجد شرایط را بر اساس قواعد قانونی مشخص کند. پس از آن، انتخاب میان شعب هم‌صلاحیت معنا پیدا می‌کند و چنین تفکیکی از بروز خطا‌هایی جلوگیری می‌کند که ممکن است در نگاه فنی صرفاً یک خطای تخصیص تلقی شوند، اما در فرآیند قضایی تبعات حقوقی داشته باشند.

خطای سامانه در ارجاع پرونده، مسئله‌ای صرفاً فنی نیست

اگر پرونده به دلیل اطلاعات نادرست یا نقص سامانه به شعبه‌ای ارجاع شود که شرایط رسیدگی را نداشته باشد، مسئله در همان سطح یک اختلال نرم‌افزاری باقی نمی‌ماند. جابه‌جایی پرونده، تکرار اقدامات اداری، از دست رفتن زمان و در مواردی تأخیر در رسیدگی، آثار مستقیم این خطا هستند و به همین دلیل باید از ابتدا برای اصلاح ارجاع، سازوکار مشخصی وجود داشته باشد.

مسئولیت نیز باید میان طراحی سامانه، مدیریت داده و اجرای فرآیند تفکیک شود و اگر اطلاعات ظرفیت یک شعبه به‌روز نباشد، خروجی سامانه ممکن است با وضعیت واقعی آن شعبه فاصله داشته باشد. برای نمونه، ثبت تعداد پرونده‌ها بدون توجه به پیچیدگی آنها نمی‌تواند معیار کاملی برای تشخیص حجم کار باشد و اگر همین داده مبنای توزیع قرار گیرد، سامانه ممکن است از نظر فنی بدون خطا عمل کند، اما تصمیم آن با واقعیت کاری شعبه سازگار نباشد.

کیفیت داده در اینجا به اندازه طراحی الگوریتم اهمیت دارد و اطلاعاتی مانند تعداد پرونده‌های جاری، وضعیت شعبه، تعداد قضات فعال، میزان پرونده‌های معوق و نوع رسیدگی باید به شکل مستمر به‌روزرسانی شوند و اگر داده‌ها با تأخیر وارد سامانه شوند، تصمیمی که بر مبنای آنها گرفته می‌شود نیز با وضعیت روز شعبه فاصله خواهد داشت، بنابراین هوشمندسازی ارجاع، بدون نظام دقیق برای تولید، اصلاح و کنترل داده، صرفاً بخشی از فرآیند را دیجیتالی می‌کند.

موضوع استثنا‌ها نیز در این سازوکار اهمیت دارد و همه پرونده‌ها را نمی‌توان با یک الگوی واحد میان شعب توزیع کرد و ممکن است پرونده‌ای به دلیل ارتباط با پرونده دیگر، وضعیت خاص اصحاب دعوا یا الزامات قانونی، شرایط متفاوتی داشته باشد بنابراین وجود مسیر استثنا در سامانه ضروری است، اما همین مسیر باید تحت ضابطه باشد و مشخص شود چه کسی، در چه شرایطی و با چه مستندی اجازه تغییر نتیجه ارجاع را دارد. اگر چنین تغییراتی در سامانه ثبت نشود، نظارت بعدی دشوار خواهد شد. ثبت سابقه تصمیم، تغییرات انجام‌شده، زمان اصلاح و مقام یا کاربری که تغییر را اعمال کرده است، امکان بررسی فرآیند را حفظ می‌کند و مانع از آن می‌شود که نتیجه نهایی ارجاع بدون سابقه قابل بررسی باقی بماند.

شفافیت ارجاع، مکمل هوشمندسازی است

در فرآیند قضایی، شفافیت الزاماً به معنای انتشار جزئیات فنی سامانه نیست و آنچه اهمیت دارد، روشن بودن قواعد اصلی و امکان کنترل عملکرد سامانه است و طرفین دعوا باید بدانند پرونده آنها در چارچوب ضوابط مشخص به مرجع رسیدگی اختصاص یافته و اگر نسبت به فرآیند ارجاع ایرادی وجود داشته باشد، مسیر بررسی آن چیست.

از طرف دیگر، ارجاع هوشمند باید به گونه‌ای طراحی شود که امکان اعمال تبعیض یا ترجیح غیرموجه میان شعب را کاهش دهد و توزیع پرونده براساس معیار‌های از پیش تعیین‌شده، در صورت اجرای صحیح، می‌تواند دامنه مداخله سلیقه‌ای را محدود کند، اما این هدف فقط زمانی تحقق پیدا می‌کند که قواعد تخصیص برای همه پرونده‌های مشابه یکسان اجرا شوند و امکان تغییر خارج از فرآیند برای کاربران وجود نداشته باشد.

اجرای سراسری این طرح از اول مهرماه، همچنین داده‌ای بزرگ برای مدیریت قضایی ایجاد خواهد کرد و پس از مدتی می‌توان بررسی کرد که اختلاف بار پرونده میان شعب هم‌صلاحیت چه میزان کاهش یافته، چه تعداد ارجاع اصلاح شده، کدام شعب بیشترین تراکم را دارند و پرونده‌ها در چه بازه‌ای پس از ثبت به شعبه اختصاص پیدا می‌کنند، چنین داده‌هایی فقط برای ارزیابی سامانه نیست و می‌تواند در تصمیم‌گیری درباره تعداد قضات، نیروی اداری و ظرفیت مورد نیاز هر حوزه قضایی نیز کاربرد داشته باشد.

با این حال، نباید انتظار داشت که هوشمندسازی ارجاع به تنهایی مشکل اطاله دادرسی را حل کند، زیرا زمان رسیدگی پس از ارجاع به عوامل متعددی وابسته است و اگر یک شعبه با کمبود قاضی یا نیروی اداری مواجه باشد، حتی ارجاع دقیق پرونده نیز مدت رسیدگی را به شکل محسوسی کاهش نمی‌دهد. اثر واقعی طرح زمانی مشخص می‌شود که داده‌های ارجاع با شاخص‌های عملکرد شعب و زمان رسیدگی کنار هم قرار گیرند.