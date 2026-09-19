کد خبر: 1380212
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تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۶
بين‌الملل » اخبار كلی

حنظله تلفن‌های ۷۰۰ تن از نیروهای امنیتی اسرائیل را هک کرد

حنظله گروه هکری حنظله تلفن‌های همراه ۷۰۰ تن از نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی را هک کرد.

جوان آنلاین: گروه سایبری حنظله در پیامی با اشاره به «نفوذ گسترده سایبری به تلفن‌های همراه صدها نفر از افراد وابسته به ساختارهای امنیتی اسرائیل»، اعلام کرد تصاویر مربوط به حدود ۷۰۰ نفر را در منتشر کرده و تاکید کرد این افراد از طریق ابزار «ناعِم» هدف قرار گرفته‌اند.

این گروه هکری همچنین تاکید کرده است که فعالیت‌هایش صرفاً به عملیات سایبری محدود نمی‌شود و «گفتمان جبهه مردمی آزادی‌خواهان حنظله»، بخش دیگری از فعالیت‌های آن است.

حنظله در این پیام خطاب به طرف‌های مقابل خود هشدار داده است که «امنیت سایبری» در واشنگتن و تل‌آویو آن‌گونه که تبلیغ می‌شود، قابل اتکا نیست و عملیات اخیر را تنها «نمونه‌ای کوچک» از فعالیت‌های خود دانسته است.

این گروه هکری همچنین اعلام کرده است که پیش از این، اهداف و اقدامات خود را بدون اعلام عمومی دنبال کرده و تنها پس از تکمیل عملیات، بخشی از اطلاعات به‌دست‌آمده را منتشر می‌کند.

حنظله در بخش دیگری از پیام خود، از واکنش سه کشور آمریکا، انگلیس و هلند به ابزار سایبری «ناعِم» سخن گفته و و اعلام کرده که این کشورها در بیانیه‌ای مشترک نسبت به این ابزار هشدار داده‌اند. 

برچسب ها: حنظله ، اسرائیل ، جنگ ایران امریکا
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