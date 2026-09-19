تلفات مرکز پلیس پاکستان به ۳۱ نفر رسید

حملات انتحاری و تروریستی در پاکستان باز هم قربانی گرفت و این بار دست‌کم ۳۱ نفر را در شمال‌ غرب پاکستان به کام مرگ کشاند.

جوان آنلاین: یک مقام پلیس پاکستان در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه از افزایش شمار قربانیان حمله انتحاری به مرکز پلیس منطقه کوهات، واقع در ایالت خیبر پختونخوا، به بیش از ۳۰ نفر خبر داده است.

مقامات امنیتی پاکستان اعلام کرده‌اند که روز جمعه، فرد مهاجم با یک خودروی مملو از مواد منفجره به مرکز پلیس حمله کرده است. این در حالی بوده که افسران و خانواده‌های آن‌ها در مسجدی در نزدیکی مجتمع در حال نماز خواندن بوده‌اند.

یک روز پیش از این اتفاق هم، یک بمب کنار جاده‌ای در شهرستان هانگو در ایالت خیبر پختونخوا به یک کاروان نیروهای امنیتی برخورد کرد و منجر به کشته شدن ۶ سرباز شد.

در اوایل مرداد امسال هم، یک مرکز پلیس در شهر سوات، واقع در ایالت خیبر پختونخوا، هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت که بر اثر آن دست‌کم ۱۵ نفر از نیروهای پلیس کشته شدند.