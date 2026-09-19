جوان آنلاین: دمیتری مدودف نایب رئیس شورای امنیت روسیه، خاطرنشان کرد: «آمریکاییها فقط زور بیرحمانه را میفهمند.»
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری caliber، نایب رئیس شورای امنیت روسیه همچنین نوشت: «در آن سوی اقیانوس اطلس، آنها فقط زبان بازدارندگی نظامی مستقیم را میشنوند و اینگونه است که باید به اقدامات شنیع روسهراسانه مانند قانون گراهام پاسخ داد.»
این اظهارات از سوی مدودف پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا لایحه «تحریمهای جهنمی» سناتور لیندسی گراهام را امضا کرد که تحریمها علیه روسیه و ایران را گسترش میدهد و به او اختیار میدهد تا تعرفههایی تا صد در صدی بر کشورهایی که نفت و گاز روسیه را خریداری میکنند، اعمال کند.
این قانون، تحریمها، تعرفهها و محدودیتهای بیشتری که روسیه را هدف قرار میدهند، مجاز میکند و در عین حال تحریمهای موجود علیه ایران را تمدید میکند.
در این میان، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از امضای این لایحه استقبال و از ترامپ، سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان برای حمایت از آن تشکر کرد.