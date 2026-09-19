عراق محدودیت پرواز در مناطق غربی این کشور را لغو کرد

جوان آنلاین: ایهاب سعد کریم، مدیرکل شرکت فرودگاهی و هواپیمایی عراق تاکید کرد: مجموعه مدیریت حریم هوایی در مرکز عملیات هوایی به طور رسمی اعلام کرد که لغو این محدودیتها با هماهنگی دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح و پس از تلاشهای نهادی و فنی با هدف بهبود کارایی و روان سازی ترافیک هوایی انجام شد.
به گزارش ایرنا، وی خاطرنشان کرد: این گام به مسئولان سازمان هواپیمایی عراق فرصت ترسیم مجدد مسیرهای هوایی و همچنین ایجاد خطوط هوایی جدید برای پروازهای غیرنظامی را میدهد و موجب کاهش محدودیت پروازها، تقویت واردات و بهبود حریم هوایی می شود.
طبق این گزارش، این مناطق در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ برای انجام عملیات نظامی علیه داعش تعیین شده بود و بخش هایی از صحرای غربی عراق در این عملیات ها مورد استفاده قرار می گرفت.
همچنین حسین احمد، سخنگوی وزارت حمل و نقل عراق اعلام کرد که رفع محدودیت های هوایی، بخشی از تمهیدات خروج نیروهای ائتلاف بین المللی از عراق و واگذاری حریم هوایی به مقامات این کشور است و اقدامات فنی و سازمانی لازم برای اجرای کامل این تصمیم به زودی تکمیل خواهد شد.