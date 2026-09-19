سفیر ایران: وتوی روسیه و چین بر قطعنامه ضدایرانی در تاریخ ثبت شد

کاظم جلالی در پیامی با اشاره به ناکام ماندن پیش‌نویس قطعنامه ضدایرانی در شورای امنیت سازمان ملل متحد خاطرنشان کرد: حمایت ارزشمند روسیه و چین شایسته تشکر است و در تاریخ ثبت خواهد شد.

جوان آنلاین: کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه در حساب کاربری خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: تلاش بی‌وقفه آمریکا در سوءاستفاده از شورای امنیت برای بازگرداندن تحریم‌های غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر با وتوی روسیه و چین ناکام ماند، تحریم‌هایی که پیش از این، طبق برجام برای همیشه لغو شده بود. حمایت ارزشمند روسیه و چین شایسته تشکر است و در تاریخ ثبت خواهد شد.

به گزارش مهر، وی افزود: ابزار کهنه تحریم، متعلق به دوران گذشته و کارایی‌اش را از دست داده است، چرا که دنیای فردا از آن کسانی است که باور به جهان چند قطبی و همکاری چند جانبه گرایانه داشته باشند.

جلالی تصریح کرد: صبر و استقامت مردم ایران، رسیدن به آن زمان را تسهیل کرده است.