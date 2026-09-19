جوان آنلاین: الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس همچنین افزود: «غرب جنگ علیه ایران را به راه انداخت چون به دنبال ثروت این کشور بوده است.»

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری بلتا، رئیس جمهور بلاروس خطاب به جوانان بلاروسی ادامه داد: «خیلی‌ها تلاش کردند در سال ۲۰۲۰ ما را از روسیه جدا کنند. اگر موفق می‌شدند، ما هم دچار وضعیتی مشابه اوکراین می‌شدیم. آیا توانایی آن را دارید که کشور را در دست بگیرید و حفظ کنید؟ اگر دارید، همین فردا دست به کار شوید. من تا حد ممکن از این قدرت بیزار و خسته شده‌ام.»

او خاطرنشان کرد که جهان در حال حاضر شاهد تقسیم‌بندی مجدد قدرت است. وی تاکید کرد که بلاروس باید در این شرایط با تکیه بر متحدان خود، استوار و ثابت‌قدم بماند.

لوکاشنکو همچنین ابراز اطمینان کرد که فشارهای غرب بر این کشور ناشی از پایبندی بلاروسی‌ها به حفظ میراث خود در ابعاد معنوی، فرهنگی و اقتصادی است. در همین حال، تحلیلگران غربی گاهی درباره تاریخ بلاروس، هویت آن و حس ذاتی احترام به مالکان اراضی مطالبی می‌نویسند.