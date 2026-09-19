جوان آنلاین: سردار سرتیپ بسیجی «بهمن کارگر» رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت و رئیس ستاد مرکزی گرامیداشت مناسبتهای ملی دفاع مقدس و مقاومت، صبح امروز (شنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه بهمناسبت چهل و ششمین سالگرد هفته دفاع مقدس، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام شهدا، امامِ شهید و شهدای والامقام، بهویژه شهدای جنگ اخیر، به تشریح جزئیات برنامههای گرامیداشت سالگرد هفته دفاع مقدس با شعار «لبیک یا خامنهای» پرداخت و طی سخنانی اظهار داشت: در دو جنگ اخیر، یعنی جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، نقش رسانهها بهعنوان یکی از ارکان مهم در میدان نبرد بهخوبی آشکار شد. در جنگ ترکیبی و جنگ شناختیِ دشمن نیز رسانهها نقش بسیار مهمی ایفا میکنند و جای تبریک دارد که با وجود تبلیغات گسترده امپراتوری رسانهای دشمن که بخش عمده رسانههای جهانی را در اختیار دارد رسانههای ما واقعاً توفیق داشتند.
سردار کارگر با بیان اینکه اگر بخواهیم به رسانههای کشور نمره بدهیم، نمره آنها «الف» است، گفت: رسانههای ما در جنگ رمضان گل کاشتند و عملکرد بسیار خوبی از خود برجای گذاشتند. امروز در نگاه مردم دنیا ایران پیروز شده و دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در باور مردم آمریکا و غرب شکست خوردهاند.
نقش رسانهها مکمل نقش رزمندگان پای لانچرهاست
رئیس ستاد مرکزی گرامیداشت مناسبتهای ملی دفاع مقدس و مقاومت گفت: نقش رسانهها در حقیقت تکمیلکننده نقش رزمندگان پای لانچرهاست؛ بهگونهای که اجر رسانه، همان اجر رزمنده ایرانی است که در خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز میجنگد. رسانهها تاکنون در خبررسانی موفق بودهاند و از این پس نیز به لطف خدا موفق خواهند بود و عملکرد خوبی از خود نشان خواهند داد.
سردار کارگر با اشاره به یاد و خاطره شهدای جنگ، بهویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی، ادامه داد: در حوزه نیروهای مسلح و تربیت فرماندهان، رهبری نقش بسیار مهمی داشته است و با وجود ضرباتی که دریافت کردیم، فرماندهان ما محکم پای کار ایستادند و با وجود ادعاهای دشمن، رزمندگان اسلام همچنان محکم در میدان حضور دارند و میجنگند.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت، گفت: در زمینه تولید تجهیزات و تسلیحات، وضعیت ما نسبت به قبل از جنگ بهتر است و ابتکارات خوبی در حوزه دفاعی انجام شده است. همچنین با موشکهای بالستیک، ناوهای آمریکایی را هدف قرار دادیم و امروز دشمن در دوردست ایستاده است. قدرت اصلی ما همچنان محفوظ است و در زمان مناسب آن را به دشمن نشان خواهیم داد.
برنامههای گرامیداشت سالگرد هفته دفاع مقدس
رئیس ستاد مرکزی گرامیداشت مناسبتهای ملی دفاع مقدس و مقاومت گفت: شعار امسال «لبیک یا خامنهای» است و برنامهها بر همین اساس آغاز خواهد شد؛ ما یک سند ده ساله داشتیم که اجرای آن به پایان رسیده و در این سند راهبردی ده ساله، ۹۳ درصد موفقیت حاصل شده که دستاوردی فوقالعاده است. همچنین سند راهبردی بیست ساله بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت نیز به تصویب رسیده و از سال ۱۴۰۵ اجرایی خواهد شد.
سردار کارگر ادامه داد: ۴۶ یادمان در مناطق دفاع مقدس و موزهها آمادگی دارند تا در هفته دفاع مقدس و طول سال پذیرای بازدیدکنندگان باشند. همچنین در دو جنگ اخیر، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت موظف بود معراج شهدای موقت و دائمی را در مراکز استانها برقرار کند؛ معراج شهدای موقت ایجاد شده و معراج دائمی نیز در همه استانها برقرار خواهد شد.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت گفت: یکی از اقدامات مهم، مسئولیت جمعآوری اسناد دو جنگ اخیر بوده که بنیاد در این زمینه عملکرد خوبی داشته است. در حوزه متون، اسناد کتبی و فیلم نیز کارهای قابل توجهی انجام شده و ادامه این روند در حال پیگیری است.
رئیس ستاد مرکزی گرامیداشت مناسبتهای ملی دفاع مقدس و مقاومت گفت: اقدام دیگر، جمعآوری تجهیزات بسیار مهم آمریکایی در دشت مهیار است؛ این تجهیزات در اختیار بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت قرار دارد و در زمان مقتضی نمایش داده خواهد شد.
وی افزود: ما در دفاع مقدس با کشوری جنگیدیم که سینما نداشت، اما در سال ۱۴۰۵ با کشوری جنگیدیم که سینمای هالیوود را در اختیار دارد. آنها مستنداتی تولید میکنند تا جنگهای اخیر را به انحراف ببرند؛ بنابراین باید در حوزه سینما، فیلم و مستند فعالتر عمل کنیم و صدا و سیما نیز باید در این زمینه اقدام کند.
سردار کارگر ادامه داد: دشمن در سینما تلاش میکند برای خود حماسه بسازد؛ حماسهای که متعلق به ماست و نباید عقبنشینی کنیم. رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت گفت: برنامههای امسال بر اساس یک راهبرد تنظیم شده و همه وزارتخانهها و سازمانهای نیروهای مسلح در بخشهای ابلاغشده همکاری میکنند و امید است کارها به نتیجه برسد.
رئیس ستاد مرکزی گرامیداشت مناسبتهای ملی دفاع مقدس و مقاومت گفت: در هفته دفاع مقدس، ۱۱۹۴ برنامه در قالب ۵۲۵۶ اقدام اجرا خواهد شد؛ سهم لشکری ۲۷۷ برنامه و ۲۰۰۰ اقدام و سهم کشوری ۹۱۷ برنامه و ۳۲۵۶ اقدام است.
وی در تشریح برنامههای گرامیداشت هفته دفاع مقدس بیان داشت: روز اول برنامههای گدامیداشت هفته دفاع مقدس، سهشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، با عنوان «پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت؛ طایهداران ایثار و همبستگی» به تجلیل از پیشکسوتان افتخارآفرین دفاع مقدس و مقاومت و تبیین نقش ایمان، همبستگی و وحدت ملی آحاد جامعه در دفاع مقدس و مقاومت اختصاص دارد.
رئیس ستاد مرکزی گرامیداشت مناسبتهای ملی دفاع مقدس و مقاومت گفت: روز دوم، چهارشنبه ۱ مهر ۱۴۰۵، با عنوان «جوانان؛ پیشگامان علم و اقتدار ملی» شامل گرامیداشت حماسه عملیات کمان ۹۹، حضور دانشآموزان، دانشجویان و طلاب در عرصه علم و دانش و تبیین نقش علم و فناوری در تقویت اقتدار ملی و دفاعی است.
وی افزود: روز سوم، پنجشنبه ۲ مهر ۱۴۰۵، با عنوان «شهیدان، جانبازان، آزادگان؛ قهرمانان جاودانه وطن» به روز ایثار، تجلیل از خانوادههای معزز شهدا، دیدار با جانبازان و ایثارگران و عطرافشانی مزار مطهر شهدا در سراسر کشور اختصاص دارد.
سردار کارگر گفت: روز چهارم، جمعه ۳ مهر ۱۴۰۵، با عنوان «زنان؛ مدافعان حریم خانواده، جامعه و معنویت» به تبیین نقش زنان و خانواده در دفاع مقدس و مقاومت، بزرگداشت شهدای زن و شهدای سلامت، حضور در نماز جمعه و برگزاری راهپیمایی خانوادگی میپردازد.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت خاطرنشان کرد: روز پنجم، شنبه ۴ مهر ۱۴۰۵، با عنوان «دفاع همهجانبه؛ پشتیبانی مردمی، اصناف، سربازان» شامل پرداختن به حماسه تاریخی پشتیبانی و حمایت مردم و اصناف از جبههها در دوران دفاع مقدس، اهمیت آموزش عمومی و موضوع پدافند غیرعامل و پاسداشت سربازان است.
وی گفت: روز ششم، یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵، با عنوان «مدافعان امنیت و عزت ایران؛ نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان» به تبیین نقش ولایت و رهبری در دفاع مقدس و حماسه شکست حصر آبادان و همچنین نقش نیروهای مسلح، بسیجیان، روحانیت، جهادگران، عشایر، روستاییان، پیشمرگان کرد مسلمان و سایر اقشار و اقوام در دفاع مقدس میپردازد.
سردار کارگر تصریح کرد: روز هفتم، دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵، با عنوان «ولایتمداری، بصیرت، دشمنشناسی و استکبارستیزی» شامل تبیین بصیرت در برابر فتنههای داخلی، نقش جبهه مقاومت در برابر استکبار جهانی و گرامیداشت مجاهد کبیر و پرچمدار مقاومت شهید سید حسن نصرالله (رضوانالله علیه) است.
رئیس ستاد مرکزی گرامیداشت مناسبتهای ملی دفاع مقدس و مقاومت اظهار داشت: روز هشتم، سهشنبه ۷ مهر ۱۴۰۵، با عنوان «فرماندهان؛ عزتمداران و حماسهآفرینان» به گرامیداشت امام شهید (قدس سره) و فرماندهان شهید دفاع مقدس اختصاص دارد.
برنامههای عمومی و مشترک هفته دفاع مقدس
وی در تشریح برنامههای عمومی و مشترک هفته دفاع مقدس نیز افزود: مراسم گرامیداشت مشترک امام شهید انقلاب اسلامی (قدس سره)، فرماندهان شهید، دانشمندان شهید هستهای و دیگر شهدای دفاع مقدسِ اول، دوم، سوم و محور مقاومت برگزار خواهد شد.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت در ادامه از برگزاری آئین سراسری تکریم و تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت در سراسر کشور خبر داد و افزود: عطرافشانی و نثار گل بر مزار شهدای گرانقدر، گلزارها و یادمانهای شهدای گمنام در نقاط مختلف کشور، دیدار و تکریم خانوادههای معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران دفاع مقدس و مقاومت نیز در دستور کار قرار دارد.