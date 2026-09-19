جوان آنلاین: گروه سایبری حنظله اعلام کرد که تلفنهای شماری از نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی را هک کرده و حدود ۷۰۰ عکس شخصی را از این موبایلها منتشر کرده است.
به گزارش ایسنا، طبق گزارش شبکه فلسطینی قدس، این اتفاق در چارچوب نفوذ گسترده به تلفنها و دادههای امنیتی در داخل اراضی اشغالی رخ داده است.
گروه هکری حنظله بارها اطلاعات مسئولان امنیتی رژیم صهیونیستی را فاش کرده است.
اخیرا حنظله اعلام کرده بود که اطلاعات مربوط به مأموران افبیآی در آمریکا برای این گروه قابل مشاهده بوده است.
این گروه هکری تصاویری را که به دست آورده منتشر و تاکید کرد که آنها را مستقیما از پهپادهای امنیتی افبیآی دریافت کرده است.
حنظله همچنین اعلام کرده بود که ممکن است در حال حاضر از طریق پهپادهای امکیو-۹ ارتش آمریکا تحولات در پایگاههای نظامی ایالات متحده در بحرین را زیر نظر داشته باشد.