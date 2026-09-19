اختلافات میان کنگره و هگست بر سر جنگ علیه ایران بالا گرفت

روزنامه وال استریت ژورنال به تشدید اختلافات میان نمایندگان آمریکایی و وزیر جنگ این کشور به دلیل عملکرد وی در قبال جنگ علیه ایران و دیگر مسائل اشاره کرد.

جوان آنلاین: وال استریت ژورنال گزارش داد که اختلافات داخلی در کنگره آمریکا در خصوص عملکرد پیت هگست وزیر جنگ این کشور تشدید شده و انتقادات درباره برکناری فرماندهان نظامی و نحوه اداره جنگ علیه ایران بدون وجود یک راهبرد مشخص برای خروج از آن افزایش یافته است.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، نارضایتی قانون گذاران آمریکایی از عملکرد هگست تشدید شده چرا که آنها معتقدند هگست دست به سیاسی کاری در نیروهای نظامی این کشور می زند.

در این گزارش آمده است که هگست از یک رأی گیری احتمالی در مجلس نمایندگان برای استیضاحش جان سالم به در برد چرا که رئیس مجلس جلسات آن را به بعد از انتخابات میان دوره ای آمریکا در ۳ نوامبر موکول کرده است.

توماس مسی نماینده جمهوری خواه آمریکا در ۱۵ سپتامبر با درخواست برای استیضاح هگست تاکید کرد که وی بدون مجوز کنگره به تجاوز علیه ایران ادامه می دهد. تعدادی از قانون گذاران معتقدند تنش با وزیر جنگ آمریکا می تواند تلاش های پنتاگون برای دستیابی به بودجه اضافی را با مانع رو به رو کند. به تازگی نیز کمیسیون نیروهای مسلح در سنا که اکثریت اعضای آن را جمهوری خواهان تشکیل می دهند با حمایت از شون بارنیل معاون هگست برای تصدی پست وزیر ارتش مخالفت کرده بود.