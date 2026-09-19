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تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۹
بين‌الملل » اخبار كلی

گزارش رسانه صهیونیستی درباره «ارتش خطرناک ربات‌های ایرانی»

ربات روزنامه عبری زبان «یدیعوت آحارانوت» از نگرانی‌های آمریکا نسبت به «ارتش خطرناک ربات‌های ایرانی» که در جنگ سایبری مورد استفاده قرار می‌گیرد، پرده برداشت.

جوان آنلاین: روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت به نقل از مقامات اطلاعاتی و امنیتی آمریکا، نسبت به یک جهش بی‌سابقه و خطرناک در جنگ سایبری هشدار داد که برای نخستین بار، کشورهایی مانند ایران و چین از طریق آن شروع به اجرای عملیات‌های کاملاً خودکار با استفاده از هوش مصنوعی در شبکه‌های اجتماعی کرده‌اند.

به گزارش مهر، این گزارش مدعی شده است که این «ارتش‌های رباتیک» از نوعی کاملاً جدید هستند و دیگر نیازی به دخالت انسانی ندارند. آن‌ها به طور خودکار حساب‌های کاربری جعلی می‌سازند، محتوا تولید می‌کنند، با کاربران تعامل دارند و بدون تقریباً هیچ‌گونه دخالت انسانی، بحث‌های عمومی را در پلتفرم‌هایی مانند «ایکس، فیس‌بوک، اینستاگرام و تیک‌تاک» دامن می‌زنند.

این ادعاها که اولین بار توسط روزنامه «نیویورک تایمز» منتشر شد، نگرانی‌هایی را در واشنگتن برانگیخته است و رسانه‌های صهیونیستی ابراز نگرانی کرده‌اند که از این فناوری جدید به‌ طور گسترده برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی آمریکا در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ریاست‌جمهوری و پارلمانی در ماه نوامبر استفاده شود.

بر اساس این گزارش، در حالی که عملیات‌های سایبری خارجی در گذشته نیازمند تیم‌های کاملی از عوامل انسانی بود که متن می‌نوشتند و حساب‌ها را مدیریت می‌کردند، اکنون ترکیب مدل‌های هوش مصنوعی با نماینده‌های هوش مصنوعی، اجرای عملیات‌های تأثیرگذاری را در مقیاسی بی‌سابقه و با کمترین تلاش امکان‌پذیر کرده است.

بر اساس این گزارش، عوامل این عملیات‌های تأثیرگذار، از مدل‌های هوش مصنوعی قدرتمندِ متن‌بازِ چینی استفاده کرده‌اند. این مدل‌ها برای دانلود و ویرایش در دسترس همگان قرار دارند که این موضوع تفاوت بنیادینی با سیستم‌های «بسته» شرکت‌های آمریکایی دارند.

حذف مکانیسم‌های ایمنی

این روزنامه عبری زبان اعلام کرد که گردانندگان این مدل‌ها، آن‌ها را به کار گرفته و از مکانیسم‌های ایمنی تعبیه شده در آن‌ها که قرار است مانع ایجاد پروفایل‌های جعلی یا دستکاری آن‌ها شود، پاکسازی کرده و آن‌ها را به «نماینده‌های هوش مصنوعی» متصل کرده‌اند.

این گزارش اشاره می‌کند که این‌ها برنامه‌های مستقلی هستند که قادرند اپلیکیشن‌ها را دستکاری کنند، در شبکه‌ها حساب کاربری باز کنند و وظایف پیچیده را به تنهایی انجام دهند. این برنامه ها، شبکه‌هایی شامل هزاران پروفایل جعلی ایجاد کرده و دائماً آن‌ها را با پست‌هایی درباره موضوعات سیاسی و مسائل روز تغذیه می‌کنند.

مشابه این فناوری در جنگ رسانه ای رژیم صهیونیستی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. فعالیت‌های شرکت صهیونیستی «اینتل‌آی» در اوایل سال جاری نشان داد که این شرکت از نرم‌افزارهای هوش مصنوعی مبتنی بر مدل چینی «DeepSeek» برای کنترل هزاران حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کرد.

این حساب‌های جعلی با ویدئوها و پست‌های شبکه‌های اجتماعی تعامل برقرار کرده و تلاش داشتند با کاربران ارتباط بگیرند و محتوای متنوعی منتشر کردند.

مقامات آمریکایی کارزار ایران را «بسیار نگران‌کننده و خطرناک» توصیف کردند. طبق ادعای سازمان‌های جاسوسی آمریکا، ایران دقیقاً از همان فناوری برای پر کردن اینترنت با شبکه‌ای از حساب‌های جعلی استفاده کرده که با هویت شهروندان عادی آمریکایی ساکن در شهرهای بزرگ ایالات متحده، فعالیت می‌کردند.

برچسب ها: رسانه صهیونیستی ، ساخت ربات ، جنگ سایبری
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