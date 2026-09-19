شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی در گزارشی با اشاره به ثبت رکورد جدید قیمت گازوئیل در آمریکا، نوشت: قیمت بی‌سابقه این سوخت، بخش حمل‌ونقل را در ایالات متحده به شدت تحت فشار قرار داده و در صورت تداوم قیمت‌های بالا، پیامدهای اقتصادی آن به تدریج به سایر بخش‌های اقتصاد این کشور نیز سرایت خواهد کرد.

جوان آنلاین: در گزارش سی‌ان‌بی‌سی آمده است که قیمت گازوئیل به رکورد بی‌سابقه ۶.۳۱ دلار در هر گالن رسیده؛ رقمی که در پی آغاز جنگ تجاوزکارانه و بی‌دلیل آمریکا علیه ایران در سال جاری میلادی، روندی صعودی را طی کرده است.

به گزارش ایرنا، این گزارش می‌افزاید: کارشناسان اقتصادی و حوزه زنجیره تامین معتقدند که آنچه اکنون در بخش حمل‌ونقل آغاز شده، در نهایت قیمت تقریبا همه کالاها و خدمات در اقتصاد آمریکا را افزایش خواهد داد.

بر اساس این گزارش، «دیوید راسل» مدیر جهانی استراتژی بازار در گروه آمریکایی «ترید استیشن» با اشاره به اینکه گازوئیل در تمام فعالیت‌های اقتصادی نقش دارد، تاکید کرد: شرکت‌های حمل بار نخستین گروهی هستند که از افزایش بهای گازوئیل آسیب خواهند دید اما در صورت تداوم قیمت‌های بالا، مصرف‌کنندگان و شرکت‌های بسیاری نیز متضرر خواهند شد.

در ادامه گزارش سی‌ان‌بی‌سی با اشاره به اینکه افزایش قیمت گازوئیل تنها به بخش حمل‌ونقل محدود نمی‌شود، آمده است: بر اساس اعلام «مارک ولف» مدیر اجرایی انجمن ملی مدیران کمک انرژی، مشتریان خانگی نفت برای استفاده در گرمایش در صورت تداوم قیمت‌های فعلی، زمستان امسال تا ۳۱ درصد بیشتر پرداخت خواهند کرد.

بر اساس این گزارش، «استیو بلاف» استراتژیست ارشد زنجیره تامین در شرکت «اینفیوس» نیز با اشاره به عوامل متعدد موثر بر افزایش قیمت گازوئیل، گفت: کاهش ظرفیت پالایش در کشورهای حاشیه خلیج فارس، توقف بخش زیادی از تولید نفت و فرآورده‌های پالایشی روسیه به دلیل جنگ اوکراین و حمله به خط لوله عربستان، شرایطی را به وجود آورده است که می‌توان آن را به یک «طوفان کامل» تشبیه کرد.

در ادامه گزارش سی‌ان‌بی‌سی آمده است: در همین ارتباط «جک بافینگتون» استاد مدیریت زنجیره تامین دانشگاه دنور نیز با اشاره به اینکه قیمت نفت خام عمدتا تحت کنترل بوده، تاکید کرده است که افزایش قیمت گازوئیل نه به دلیل قیمت نفت خام بلکه به دلیل کمبود ظرفیت پالایش جهانی رخ داده است.

بر اساس این گزارش، بافینگتون همچنین با بیان اینکه نزدیک به ۱۰۰ درصد از ظرفیت پالایش در دسترس و آسیب‌ندیده جهان اکنون مورد استفاده قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: با این حال، حدود ۲۰ درصد از کل ظرفیت پالایش جهانی به دلیل خسارات ناشی از درگیری‌ها از مدار خارج شده است.