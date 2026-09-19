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تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۱
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نماینده پارلمان لبنان: تهدید دشمن اسرائیلی علیه نیروهای ارتش، حقارت بار است

علی عمار یک نماینده پارلمان لبنان تهدید نیروهای ارتش از سوی رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و آن را حقارت بار و نتیجه روند اشتباه دولتمردان کشورش دانست.

جوان آنلاین: «علی عمار»، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت، حمله دشمن اسرائیلی به مواضع ارتش لبنان در «دیر میماس» در جنوب این کشور را به شدت محکوم کرد.

به گزارش ایرنا، وی اظهار داشت که این حمله شامل پرتاب نارنجک‌های صوتی در نزدیکی مواضع و پست‌های ارتش لبنان و تهدید به حملات بیشتر بوده است.

عمار این اقدام را نقض آشکار حاکمیت لبنان و کرامت نهادهای ملی آن برشمرد و گفت: این تجاوز بار دیگر نشان داد که دشمن اسرائیلی نمی‌خواهد لبنان ارتشی قوی داشته باشد که قادر به انجام نقش ملی خود در حفاظت از سرزمین و مرزهایش باشد. این تجاوز اسرائیل که باید زنگ خطر را برای مقامات به صدا درآورد، نتیجه طبیعی مسیر نادرست و تحقیرآمیزی است که دولت در پیش گرفته است.

وی گفت: رویکرد دولت در امتیاز دهی به اشغالگران، ادامه حضور آنان را از طریق توافقنامه چارچوب مشروعیت بخشیده است؛ توافقنامه‌ای که دشمن اسرائیلی از روز اول آن را زیر پا گذاشته است. در نتیجه، دشمن اکنون به ارتش لبنان دیکته می‌کند که در کجا می‌تواند مستقر و به کدام مناطق می‌تواند وارد شود. در این شرایط دولت قادر به تصمیم‌گیری برای حفظ اعتبار و عزت ارتش خود نیست.

عمار افزود: آنچه در دیر میماس اتفاق افتاد، حمله به تمام لبنان است و باید مقامات را ترغیب کند تا سیاست‌ها و گزینه‌های خود را مورد بازنگری قرار دهند، مذاکرات بیهوده خود را با دشمن متوقف کنند، به روند امتیازدهی‌ها و اتکای کورکورانه به آمریکا و جامعه بین‌المللی پایان دهند و متوجه باشند که دشمن اسرائیلی و حامی آن آمریکا، یک لبنان قوی و ارتشی که قادر به محافظت از حاکمیت خود باشد، نمی‌خواهند. بلکه آنها یک کشور ضعیف و مطیع می‌خواهند.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی نیروهای ارتش لبنان را تهدید کرد که اگر منطقه حومه شهرک دیر میماس در جنوب این کشور را ترک نکنند، آنها را هدف قرار خواهد داد و ادعا کرد که این منطقه در آنچه که آن را «خط زرد» می‌نامد، قرار دارد.

نظامیان رژیم صهیونیستی با پیشروی به سمت اطراف شهرک دیرمیماس، پنج نارنجک صوتی به سمت نیروهای ارتش لبنان پرتاب کردند.

برچسب ها: پارلمان لبنان ، ارتش لبنان ، رژیم صهیونیستی
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