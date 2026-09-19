سی ان ان: جنگ با ایران بیش از ۴۵ میلیارد دلار هزینه برای آمریکا داشته است

جوان آنلاین: این شبکه خبری آمریکایی افزود که وزارت جنگ آمریکا به قانونگذاران اطلاع داده که هزینههای جنگ تا ۳ سپتامبر (۱۲ شهریور) ۴۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به علاوه ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار هزینه سوخت اضافی بوده است.
به گزارش ایرنا، این رسانه دموکرات ها نوشت که این برآورد هنوز هزینه این جنگ را به صورت کامل محاسبه نکرده است.
سی ان ان می افزاید که این برآورد شامل برآورد هزینه تعمیر پایگاهها یا ساختمانهای آسیبدیده نبوده و جزئیات دقیقی از هزینههای غیرمستقیم جنگ را، آنگونه که مد نظر قانونگذاران بوده، در اختیار کنگره قرار نداده است.
برآورد ۴۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری پنتاگون از ۳۸ میلیارد دلار هزینه ای که اداره بودجه کنگره تا ۱ اوت (۱۰ مرداد) پیشبینی کرده بود، فراتر رفته و پس از آن منتشر می شود که پنتاگون در ماه ژوئیه (اوایل تابستان)، هزینه جنگ را ۳۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار تخمین زده بود.
این اداره نیز اعلام کرده بود که برآوردش شامل هزینه تعمیر تأسیسات آسیبدیده آمریکا نمیشود و بیشتر آن مربوط به هزینه مهمات است. اداره بودجه کنگره تخمین زده که جنگ پس از ۱ اوت همچنان ماهانه حدود ۲ تا ۳ میلیارد دلار برای آمریکا هزینه خواهد داشت و هزینههای بیشتری در دورههای تشدید درگیریها تخمین زده میشود.
این اداره همچنین به کنگره اعلام کرد که انتظار میرود جنگ، تورم را برای سه ماهه اول سال ۲۰۲۷ افزایش داده و در برهه ای که آمریکاییها بیش از پیش نگران شرایط اقتصادی هستند، هزینهها را بالا ببرد.