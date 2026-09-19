یک کارشناس و پژوهشگر عرب با تاکید بر اینکه عربستان با ارزیابی نادرست از قدرت جنبش انصارالله ودست کم گرفتن توان آن،خود را وارد بحرانی واقعی در یمن کرد، گفت: تحولات اخیر در مناطق ساحل غربی این کشور قدرت نظامی انصارالله را نشان داد.

جوان آنلاین: «حسن علیان» در گفت وگو با شبکه خبری «العهد» تصریح کرد: عربستان سعودی در یمن با بحرانی واقعی روبرو است که با دستان خودش وارد آن شده است.

به گزارش ایرنا، وی افزود: عربستان سعودی با تجاوز نظامی به یمن، خارج از چارچوب حفظ امنیت منطقه‌ای عمل می‌کند.

این کارشناس گفت: ریاض فکر می کرد که جنبش انصارالله قادر به مقابله با عربستان و تجاوزگری آن نیست اما این جنبش همانند گذشته قدرت و توانمندیهای خود را در جریان پیشروی نیروهایش در ساحل غربی یمن ثابت کرد.

وی گفت: هنوز هم یک ذهنیت خشک و انعطاف‌ناپذیر بر عربستان سعودی حاکم است و نه منطق عقل و درایت. ریاض با حمله به یک کشور مستقل، سیاست تجاوزگرانه را در یمن دنبال می‌کند.

این کارشناس خاطرنشان کرد: درخواست ریاض برای کاهش تنش در پرونده یمن و آرام کردن اوضاع، ضعف ریاض را در قبال یمنی ها آشکار می‌کند.