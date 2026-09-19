جوان آنلاین: «حسن علیان» در گفت وگو با شبکه خبری «العهد» تصریح کرد: عربستان سعودی در یمن با بحرانی واقعی روبرو است که با دستان خودش وارد آن شده است.
به گزارش ایرنا، وی افزود: عربستان سعودی با تجاوز نظامی به یمن، خارج از چارچوب حفظ امنیت منطقهای عمل میکند.
این کارشناس گفت: ریاض فکر می کرد که جنبش انصارالله قادر به مقابله با عربستان و تجاوزگری آن نیست اما این جنبش همانند گذشته قدرت و توانمندیهای خود را در جریان پیشروی نیروهایش در ساحل غربی یمن ثابت کرد.
وی گفت: هنوز هم یک ذهنیت خشک و انعطافناپذیر بر عربستان سعودی حاکم است و نه منطق عقل و درایت. ریاض با حمله به یک کشور مستقل، سیاست تجاوزگرانه را در یمن دنبال میکند.
این کارشناس خاطرنشان کرد: درخواست ریاض برای کاهش تنش در پرونده یمن و آرام کردن اوضاع، ضعف ریاض را در قبال یمنی ها آشکار میکند.